Maxi Ferraro: “Sin colaboración del Gobierno, la investigación avanza”

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC) ARI, Maximiliano Ferraro, se refirió a cómo se está llevando adelante la comisión vinculada al caso de la criptomoneda $LIRBA y manifestó que “la investigación avanza” pero “sin colaboración del Gobierno”.

Desde sus redes, manifestó que, junto a los otros legisladores, continuaron trabajando en las indagaciones, a pesar de los intentos “por obstruirlas” de parte de los funcionarios implicados, pertenecientes a La Libertad Avanza.

“Ante el silencio, reiteramos la requisitoria al Sr. Presidente Javier Milei para que responda preguntas clave, entre ellas, de dónde obtuvo el link del contrato de la cripto que él mismo publicó sin que fuera público antes”, aseguró Ferraro.

En la misma línea, manifestó que le solicitaron al juez federal de turno “el auxilio de la Fuerza Pública” con el fin de “asegurar la comparecencia” del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación de Libra, Florencia Zicavo, debido a que esta última “intentó que se le otorgara una medida cautelar para que no se la citara ni se le requiriera información”, y que fue rechazada por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.° 10.

Además, informó que reiteraron la citación a la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, “con plazo hasta el 30 de septiembre” y le advirtieron que “un nuevo incumplimiento facultará a la Comisión a requerir el auxilio de la Fuerza Pública” para hacer efectiva su declaración. También, solicitaron la presencia para declarar a los otros involucrados “directos” en la organización de $LIBRA como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

Para finalizar, Ferraro indicó que citaron al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quien le ofrecieron una reunión “reservada” para que pueda informar “sin limitaciones”; asimismo, le solicitaron que en 72 horas “remita la documentación que hasta ahora se niega a enviar”.

“Hace una semana el vocero presidencial (Manuel Adorni) aseguró públicamente que el Gobierno prestaría toda la colaboración al Congreso para demostrar que son honestos y que todos los funcionarios iban a contestar y responder las requisitorias que se les hicieran. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: llevamos casi un mes desde que se destrabó la investigación y no han colaborado de ninguna manera. El Gobierno debe entender que esto no es un juego ni un show: es una investigación seria y hay deberes constitucionales y legales que deben cumplirse. Si los funcionarios insisten en incumplirlos, deberán atenerse a las consecuencias de sus actos”, concluyó.