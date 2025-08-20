Masiva marcha en Córdoba contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad

FOTO: Familias y prestadores de discapacidad se manifestaron en Córdoba por ayudas sociales

Familias y prestadores de discapacidad se manifestaron en Córdoba para exigir mejoras en las ayudas sociales, en un encuentro que reunió a cientos de personas en la Plaza San Martín. Durante el acto, se escucharon diversos testimonios que reflejan la dificultad económica que enfrentan las familias afectadas.

La protesta comenzó a las 11 de la mañana y concluyó cerca de las 2 de la tarde, con una ronda de los prestadores de discapacidad y la participación de algunos partidos de izquierda.

Una psicopedagoga, referente de prestadores independientes, comentó sobre la situación. “Esos son rumores que siempre parecen dos días antes de las movilizaciones y se utilizan como una estrategia de desmovilización. Venimos hace muchos años con esto”, afirmó. Agregó que “aunque se dieran aumentos, no resuelven el problema estructural que nosotros estamos planteando”.

También destacó que la mayoría se ve obligada a realizar otros trabajos para sostenerse. “Nuestro trabajo profesional no solo que no nos permite sostenernos, sino que nos dedicamos a muchas otras cosas. Este grupo trabaja con mucha vocación y necesita que el trabajo les permita vivir”, concluyó.

Un padre de cinco hijos con discapacidad compartió su angustia: “Tengo tres o cuatro con medicaciones permanentes. Si llegaran a sacar las pensiones, no sé qué haría con ellos. Tengo dos hijos que no ven, uno perdió la vista completamente y el otro un ojito”.

El padre señaló que cada vez cubren menos las horas sociales y las medicaciones. “Necesitaría que se apruebe la ley a favor de nuestros chicos discapacitados”, demandó.

Alicia, madre de dos niños con discapacidad, compartió su realidad con Cadena 3: "Mi situación hoy en día es muy difícil, es de todos los días saber cómo vamos a mantener a mi hijo, saber si al otro día va a ir al colegio... es muy triste". Ella destacó las demandas básicas a las que no pueden acceder debido a la falta de recursos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los hijos de Alicia tienen retraso mental grave y, a pesar de su corta edad, enfrentan grandes necesidades. Alicia expresó: "Están recibiendo 270 con el bono de subsidio, no llegamos a fin de mes". Además, reveló su propia lucha contra el cáncer, lo que complica aún más su situación financiera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las familias presentes exigieron que no se apruebe el veto que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, enfatizando la necesidad urgente de actualizaciones en los subsidios y un mejor apoyo para sus hijos.

La movilización se convirtió en un clamor por la justicia social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.

Informe de Gonzalo Carrasquera