Los Pumas visitaron el Hospital de Niños por el Día del Niño y llevaron juguetes

FOTO: En el Día del Niño, jugadores de Los Pumas visitan el Hospital de Niños de Córdoba

En el marco del Día del Niño, parte del equipo de Los Pumas visitó el Hospital de Niños de Córdoba para sorprender a los pequeños internados. Los jugadores tomaron un tiempo de su apretada agenda para brindar alegría y repartir juguetes.

Gonzalo, presente en el Hospital, destacó la importancia del gesto: “Quieren venir en este gesto totalmente privado donde nos dijeron no vamos a hablar, simplemente venimos a entregar”. Los deportistas, que mañana jugarán contra los All Blacks, entregaron sonrisas a los chicos que enfrentan momentos difíciles.

El entrenador Felipe Contempomi y jugadores que no estarán en el partido como titulares participaron de esta actividad. También estuvieron presentes figuras legendarias de Los Pumas, como Pablo Garzón, quien recordó su historia en el rugby, y otros jugadores del pasado que se unieron a esta causa solidaria.

Los niños del hospital, al recibir los regalos, reflejaron alegría en sus rostros. “Hoy es una fiesta de la sonrisa”, expresaron los organizadores del evento. Este gesto resalta el compañerismo y la responsabilidad social de los jugadores, mostrando que hay un lado humano en el deporte.

Informe de Gonzalo Carrasquera