Los Juegos JADAR 2025 cierran hoy en Rosario con competencias y clausura

FOTO: El básquet 3x3 fue uno de los atractivos de los juegos.

Este domingo 14 de septiembre se lleva a cabo la jornada final de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025), que tuvieron a Rosario como sede principal durante una semana. El cronograma incluye competencias en diferentes disciplinas distribuidas en clubes, estadios y espacios públicos de la ciudad.

Desde temprano se realizan pruebas de wushu en el Provincial, hockey en Gimnasia y Esgrima, básquet en silla de ruedas en Rosario Central, balonmano en Newell’s y La Rural, además de gimnasia rítmica, karate y taekwondo. También hay actividad en natación artística, polo acuático, tenis y atletismo. La programación se completa con ecuestre en el Jockey Club y esgrima en el estadio Universitario.

El Fan Fest en bulevar Oroño entre Dante Alighieri y 27 de Febrero funciona durante toda la jornada como punto de encuentro para el público, con actividades culturales y recreativas. El cierre oficial de los Juegos está previsto para las 19 horas, con la ceremonia de clausura que se desarrollará en ese mismo espacio.