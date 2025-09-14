Los Juegos JADAR 2025 cierran hoy en Rosario con competencias y clausura
Desde la mañana se desarrollan actividades deportivas en distintos escenarios de la ciudad. El acto de cierre será a las 19 en el Fan Fest de bulevar Oroño y Dante Alighieri.
14/09/2025 | 10:29Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El básquet 3x3 fue uno de los atractivos de los juegos.
Este domingo 14 de septiembre se lleva a cabo la jornada final de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025), que tuvieron a Rosario como sede principal durante una semana. El cronograma incluye competencias en diferentes disciplinas distribuidas en clubes, estadios y espacios públicos de la ciudad.
Desde temprano se realizan pruebas de wushu en el Provincial, hockey en Gimnasia y Esgrima, básquet en silla de ruedas en Rosario Central, balonmano en Newell’s y La Rural, además de gimnasia rítmica, karate y taekwondo. También hay actividad en natación artística, polo acuático, tenis y atletismo. La programación se completa con ecuestre en el Jockey Club y esgrima en el estadio Universitario.
El Fan Fest en bulevar Oroño entre Dante Alighieri y 27 de Febrero funciona durante toda la jornada como punto de encuentro para el público, con actividades culturales y recreativas. El cierre oficial de los Juegos está previsto para las 19 horas, con la ceremonia de clausura que se desarrollará en ese mismo espacio.
¿Qué evento se lleva a cabo? La jornada final de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025).
¿Quiénes son los organizadores del evento? Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025) son organizados por el gobierno argentino.
¿Cuándo se realiza la jornada final? El evento se lleva a cabo el 14 de septiembre.
¿Dónde se desarrollan las competencias? En Rosario, en clubes, estadios y espacios públicos de la ciudad.
¿Cómo se cierra el evento? Con una ceremonia de clausura a las 19 horas en el Fan Fest.