En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Los cortes de luz anunciados por Epec para este sábado en Córdoba

La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) informó que este sábado 6 de septiembre se realizarán cortes programados de suministro en distintos barrios de la capital y localidades del interior.  

06/09/2025 | 19:56Redacción Cadena 3

FOTO: Corte en calle Salta por obras de EPEC: así será el recorrido de los colectivos.

La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) informó que este sábado 6 de septiembre se realizarán cortes programados de suministro en distintos barrios de la capital y localidades del interior. Las interrupciones tienen como objetivo ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de distribución.

En Córdoba capital, los cortes se distribuirán de la siguiente manera: de 8 a 11:30 en San Vicente, Crisol Norte y Juniors, y en Santa Ana y Roque Sáenz Peña; de 13:30 a 17:30 en Cerro de las Rosas y Villa del Cerro, y de 15 a 16 en el Centro Logístico.

En el interior provincial, en San Francisco, se interrumpirá el servicio de 8 a 11 en el barrio Catedral (entre Paraguay, Rivadavia, 9 de Julio y Avellaneda), y de 12:30 a 16:30 en los barrios Roca y Vélez Sarsfield, incluyendo calles Urquiza, J. de Garay, V. Sarsfield y Belgrano.

En Villa Allende, los cortes se producirán de 7:30 a 10:30 en San Isidro, La Morada, Norte I, Comarca de Allende, Antigua Estancia, Cinco Hoyos y Mercado Al Campo.

Además, en otras localidades del interior se programaron las siguientes interrupciones:

Estación General Paz: de 7 a 12.

Charras y Olaeta: de 8 a 14.

Cuesta Blanca y Villa Icho Cruz: de 8:30 a 12:30.

General Roca y Saira, incluyendo zonas rurales: de 13 a 16.

Epec recomienda a los usuarios tomar precauciones y planificar el uso de equipos eléctricos durante los horarios de corte. Asimismo, la empresa recordó que estos trabajos buscan garantizar un suministro más seguro y confiable a largo plazo.

Últimas actualizaciones:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué se informó sobre el suministro eléctrico? Se realizarán cortes programados de suministro en distintos barrios de Córdoba y localidades del interior.

¿Quién realizó el anuncio? La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec).

¿Cuándo se llevarán a cabo los cortes? El sábado 6 de septiembre.

¿Dónde se realizarán los cortes? En Córdoba capital y en localidades del interior como San Francisco y Villa Allende.

¿Por qué se realizarán estos cortes? Para ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de distribución.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho