Los cortes de luz anunciados por Epec para este sábado en Córdoba

La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) informó que este sábado 6 de septiembre se realizarán cortes programados de suministro en distintos barrios de la capital y localidades del interior. Las interrupciones tienen como objetivo ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de distribución.

En Córdoba capital, los cortes se distribuirán de la siguiente manera: de 8 a 11:30 en San Vicente, Crisol Norte y Juniors, y en Santa Ana y Roque Sáenz Peña; de 13:30 a 17:30 en Cerro de las Rosas y Villa del Cerro, y de 15 a 16 en el Centro Logístico.

En el interior provincial, en San Francisco, se interrumpirá el servicio de 8 a 11 en el barrio Catedral (entre Paraguay, Rivadavia, 9 de Julio y Avellaneda), y de 12:30 a 16:30 en los barrios Roca y Vélez Sarsfield, incluyendo calles Urquiza, J. de Garay, V. Sarsfield y Belgrano.

En Villa Allende, los cortes se producirán de 7:30 a 10:30 en San Isidro, La Morada, Norte I, Comarca de Allende, Antigua Estancia, Cinco Hoyos y Mercado Al Campo.

Además, en otras localidades del interior se programaron las siguientes interrupciones:

Estación General Paz: de 7 a 12.

Charras y Olaeta: de 8 a 14.

Cuesta Blanca y Villa Icho Cruz: de 8:30 a 12:30.

General Roca y Saira, incluyendo zonas rurales: de 13 a 16.

Epec recomienda a los usuarios tomar precauciones y planificar el uso de equipos eléctricos durante los horarios de corte. Asimismo, la empresa recordó que estos trabajos buscan garantizar un suministro más seguro y confiable a largo plazo.

Últimas actualizaciones:

Barrios Valle del Cerro, Parque Chateau Carreras, Country Barrancas, Parque Tablada, Colinas del Cerro, Urca, Ampliación Urca y Cerro de las Rosas ?? restricción del servicio en forma parcial por falla en línea de media tensión. Se trabaja en el sector. Informamos al normalizar. — EPEC Córdoba (@EpecOficial) September 6, 2025

Localidades de Embalse y La Cruz: Zona de Hoteles ?? restricción del servicio por falla en estación transformadora. Se trabaja en el sector. Informamos al normalizar. — EPEC Córdoba (@EpecOficial) September 6, 2025

