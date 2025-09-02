En vivo

Sociedad

Llega un nuevo Encuentro Nacional de Locutores y Comunicadores de Argentina

Contará con 20 disertantes. El evento cuenta con el apoyo de CIRCOM Córdoba y la escuela de comunicación ETER de Buenos Aires. Las inscripciones son hasta el 5 de septiembre.

02/09/2025 | 12:32Redacción Cadena 3

FOTO: Llega un nuevo Encuentro Nacional de Locutores y Comunicadores de Argentina.

Santiago "Colorete" Gianola, conductor de radio y bailes de cuarteto; Arturo Cuadrado, una de las voces argentinas más reconocidas del continente; Pedro Ruiz, doblajista cordobés radicado en Buenos Aires; Quique Pesoa, legendario animal de radio; Juan Faerman, reconocido guionista de radio, tv y teatro; y Guillermo Chialvo, director general de Cadena 3, son algunos de los 20 profesionales que conforman la grilla de la 18° edición del Encuentro Nacional de Locutores y Comunicadores de Argentina que se llevará a cabo el primer fin de semana de septiembre.

Bajo el lema “Humana Conexión”, abrirá el debate sobre los desafíos que enfrentan hoy estos profesionales en un mundo donde, la digitalización de la cultura genera cambios constantes y continuos, como lo pone de manifiesto el avance de la IA y su impacto en la comunicación en general, y en la producción y generación de contenidos en particular.

Instalado a nivel nacional como un evento de relevancia académica y profesional, esta nueva edición reforzará la práctica intensiva para que los asistentes se apropien de herramientas teórico prácticas que les permitan incorporar valor agregado a sus trabajos.

Gracias a la calidad de las jornadas de formación, el ENL ha logrado posicionar a Córdoba como un importante polo referente, a nivel regional, en la actualización profesional de esta rama de la comunicación, que cuenta con la presencia de referentes de la locución local y nacional e internacional.

Para inscripciones y para obtener más información sobre el encuentro, los interesados podrán ingresar a http://www.enlargentina.com/.

Desde hace 18 años, el Encuentro Nacional de Locutores es organizado por un equipo de locutores, comunicadores, periodistas y docentes encabezados por Paul Guzmán, Sandra Franco y Matías Pardo, entre otros, quienes generan y sostienen este espacio de formación, perfeccionamiento y actualización profesional entre pares.

