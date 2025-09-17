FOTO: Línea Mitre: habrá afectaciones en los servicios entre el sábado y el martes

Por obras en el tendido ferroviario, entre el sábado y el martes estarán afectados los servicios de ramales de la Línea Mitre.

Debido a los trabajos, el servicio del ramal Tigre estará interrumpido entre el sábado 20 y el martes 23, inclusive.

En tanto, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre lo harán limitados entre ambas cabeceras y Belgrano R. sin llegar a Retiro. Los servicios de larga distancia circularán en forma normal.

En el ramal Tigre continuarán los trabajos de renovación integral de vías que forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, donde ya se ejecutaron más de 12 kilómetros de vías.

Durante cuatro días, entre el 20 y el 23 de septiembre, el servicio estará interrumpido dado que se intervendrán las vías en la estación Acassuso entre los cruces de Güemes y Perú. Allí se hará el desarme, montaje de la nueva vía y la reconexión del sistema de señalamiento en una obra que permitirá mejorar la seguridad operacional.

Además, en este ramal se trabajará de manera simultánea en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y paso a nivel Ayacucho. Allí se ejecutará una renovación integral de las vías, se montará el tercer riel y la conexión al sistema de señalamiento.

Por otra parte, continuarán los trabajos que contemplan la colocación de fibra óptica y tareas tendientes a la migración hacia un nuevo sistema de señalamiento, entre las estaciones Tres de Febrero y Colegiales.

Se trata de obras que son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

Las obras del ramal Tigre están enmarcadas en el Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria y son ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura. Las tareas tienen un plazo estimado de 24 meses y contemplan la renovación total de 40 kms de vía; el reemplazo de 47 kms de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas (obras de arte).

Ramal Tigre

No circulará desde el sábado 20 hasta el martes 23 de septiembre inclusive. El miércoles 24 el servicio se prestará en forma normal.

Ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre

Circularán limitados, desde el sábado 20 hasta el martes 23 de septiembre inclusive, entre Belgrano R y José L. Suárez/Bmé. Mitre. El miércoles 24 el servicio se prestará en forma normal.

Servicios de larga distancia

Por último, los servicios que conectan Rosario, Córdoba y Tucumán con la Ciudad de Buenos Aires circularán con sus cronogramas habituales.

Para más consultas en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.