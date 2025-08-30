FOTO: Licitaron construcción de la nueva estación policial en el norte de Rosario,

Con un presupuesto oficial superior a los 17.000 millones de pesos, se lanzó la licitación para la construcción de una nueva Estación Policial en el norte de Rosario. La obra, que tendrá un plazo de ejecución de 18 meses, está prevista para comenzar en octubre y recibió propuestas de 14 empresas constructoras.

El nuevo edificio estará ubicado en una manzana estratégica delimitada por avenida Salvat, Manuel Torrente, Colastiné y Guido Spano, en el barrio Villa Olímpica. La localización, en la intersección entre la autopista Rosario–Santa Fe y la avenida Circunvalación, fue seleccionada por su conectividad y accesibilidad para el despliegue de patrullajes.

Según informaron desde la Unidad Ejecutora de Infraestructura encargada del proyecto, el predio fue adquirido mediante procesos de expropiación y acuerdos con la Municipalidad de Rosario, ya que parte de los terrenos eran de propiedad municipal.

El complejo contará con una superficie cubierta de 5.057 metros cuadrados y una semicubierta de 1.059. Estará diseñado para albergar a 243 efectivos policiales y 33 empleados administrativos.

Entre los espacios previstos se incluyen áreas de atención al público, un salón de usos múltiples, vestuarios, dependencias administrativas, servicios generales, cocheras y una torre vertical de uso exclusivo para el personal policial, con comedor, dormitorios y gimnasio.

El diseño contempla además criterios de eficiencia energética y sustentabilidad, como terrazas verdes, sistemas de retención de aguas pluviales y la instalación de paneles solares fotovoltaicos que abastecerán hasta el 25 % de la demanda eléctrica del edificio.

Este proyecto forma parte de un plan más amplio de reorganización de infraestructura policial en Rosario y Santa Fe. Actualmente, ya funcionan estaciones en el sur y sudoeste de Rosario, mientras se avanza con la construcción de otra en el centro. En Santa Fe, está en marcha una nueva sede en el Parque Juan de Garay.

En total, se proyecta la instalación de nueve estaciones policiales entre ambas ciudades.