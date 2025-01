Le quitaron la moto a un chofer porque su pasajera dio positivo de alcoholemia

Un incidente ocurrido al inicio del nuevo año desató una gran polémica. Un chofer de una conocida aplicación de transporte de pasajeros fue multado y se le retuvo la moto tras un control de alcoholemia, en el que la pasajera que llevaba dio positivo. El hecho tuvo lugar en el barrio de Palermo, y el afectado, un joven de 19 años, expresó su descontento con la situación, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En declaraciones a TN, Ciro, el chofer involucrado, explicó: "Yo no la conozco y no tengo forma de comprobar si ella bebió o no. Mi responsabilidad es no tomar alcohol, pero no me puedo hacer cargo de cada usuario que me toca".

Además, relató que mostró la aplicación al agente de tránsito para demostrar que estaba trabajando, pero la respuesta fue tajante: "No es mi problema, estás manejando con alguien alcoholizado y la ley es la misma por más que sea o no un conocido".

El joven también aceptó que la persona que transporta puede afectar la estabilidad de la moto si está alcoholizada, pero consideró que como conductor no tiene forma de saber con certeza si su pasajera ha consumido alcohol.

Hola Gente, soy Ciro, tengo 19 años. Hace un rato tuve un problema con los controles de transito de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba trabajando como Uber moto, recogí una pasajera, le pregunté si bebió alcohol, a lo cual me respondió que no. — Ciro Rodrigo (@ciro_nah) January 1, 2025

"Tengo 19 años y tuve un problema con los controles de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba trabajando como Uber Moto, recogí a una pasajera, le pregunté si había bebido alcohol, a lo cual me respondió que no. Durante el viaje nos detuvieron para realizarme un test de alcoholemia. A mí me dio 0, pero a la pasajera le dio positivo. Me retuvieron la moto y me hicieron una multa".

Por su parte, la pasajera, que fue demorada por las autoridades, comentó: "Me dio positivo, pero desconocía que no podía subir (como pasajera) tras haber consumido alcohol. No siento culpa porque no sabía y él (por el conductor) no me preguntó si yo estaba alcoholizada".

Ciro, visiblemente preocupado por las consecuencias económicas que le generará este episodio, se lamentó: "Hoy me retienen la moto y la licencia a mí, cuando yo no infringí ninguna regla propia. Ahora tengo que pagar el acarreo, no sé los costos, nunca me pasó".

