Le otorgan a Antonio María Hernández el "doctor honoris causa" en México

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aprobó otorgar el grado de doctor honoris causa al abogado constitucionalista cordobés Antonio María Hernández.

El reconocimiento por el que se le otorga el título de "doctor honoris causa" es por sus aportes en el derecho constitucional, el federalismo y el derecho municipal.

La institución educativa mexicana le entrega el título a 14 personalidades nacionales y extranjeras, de diversas disciplinas, en reconocimiento a la indiscutible trascendencia de su obra.

Además de Hernández, lo reciben: Michelle Bachelet Jeria, Una Canger, Julio Frenk Mora, Dag Hanstorp, Estela Susana Lizano Soberón, Susana López Charretón, María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, Alejandro Portes, Dani Rodrik, José Sarukhán Kermez, Moisés Eduardo Selman Lama, Soledad Alejandra Velázquez Zaragoza y Rafael Yuste.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La trayectoria de Antonio María Hernández

La UNAM consideró que Hernández realizó aportes teóricos y prácticos al estudio del Derecho Constitucional, el Federalismo, el Constitucionalismo Provincial y el Derecho Municipal; impartió cerca de un millar de conferencias de estos temas en Argentina y en el ámbito internacional.

Nació en Córdoba, obtuvo el título de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el de doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UNC. Luego complementó su formación con un Diplomado en Administración Municipal y Desarrollo Rural en un programa del Instituto de Estudios de Administración Local y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Organización de Estados Americanos.

Fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y actualmente dirige el Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; es vocal del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional.

Su labor en la difusión de la cultura jurídica está plasmada en 25 libros de autoría única, más de 30 en coautoría, 40 capítulos de libro y más de un centenar de artículos especializados.

Ha sido catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y ha sido profesor invitado en instituciones de Argentina, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, España y Estados Unidos, entre otros países. Ha dirigido numerosas tesis de maestría y doctorado.

En la Universidad del Estado de Nueva York realizó una estancia de investigación posdoctoral como Senior Fellow en el Baldy Center for Law and Social Policy de la Escuela de Derecho, donde centró su trabajo en una reflexión constitucional comparada sobre los federalismos argentino y estadounidense, y recientemente fue distinguido con el título de Posdoctor en Derecho ad honorem por la Universidad de Bologna, por su trayectoria académica y su compromiso con el derecho constitucional.

También fue Convencional Constituyente Provincial en la Reforma Constitucional de Córdoba de 1987, diputado nacional entre 1991 y 1995; e integró la Comisión de Juristas del Acuerdo de Olivos para la Reforma Constitucional de 1994. De igual manera, Convencional Constituyente Nacional y se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Redacción de la actual Constitución Argentina. En 1995, candidato a la vicepresidencia de Argentina.