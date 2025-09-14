Las 10 cosas que podés hacer hoy para ser más feliz, según un experto de Harvard
Desde ser amable y hacer ejercicio hasta unirse a un club y gastar dinero.
14/09/2025 | 15:23Redacción Cadena 3
FOTO: Felicidad.
Arthur Brooks, científico social e investigador de la felicidad en la Universidad de Harvard, asegura que el bienestar no es una cuestión de suerte y que cualquier persona puede tomar medidas concretas para ser más feliz. Su mensaje es claro: "No tenés que dejar tu felicidad librada al azar".
Brooks, cuyo curso online sobre gestión de la felicidad en Harvard cuenta con más de 180.000 inscriptos, compiló las prácticas más efectivas y factibles para lograrlo. Estas 10 claves no son meras opiniones, sino que surgen de un estudio de 2020 que consultó a 18 de los mayores expertos en la ciencia de la felicidad para que clasificaran las mejores estrategias.
/Inicio Código Embebido/
Consecuencias de la tenencia de armas. Psicóloga advierte sobre riesgos de política pro armas del gobierno en Mendoza
Una especialista analizó el caso de la escuela de Mendoza. Afirmó que la promoción de la tenencia de armas influye en la conducta adolescente.
/Fin Código Embebido/
Las 10 prácticas para aumentar la felicidad
Basado en la evidencia científica y el consenso de expertos, Brooks detalla las diez prácticas más recomendadas para empezar a aplicar hoy mismo:
1-Mantené la mente y el cuerpo activos.
2-Sé amable con los demás.
3-Gastá tu dinero en tus seres queridos.
4-Chequeá el estado de tu salud.
5-Unite a un club o grupo con intereses comunes.
6-Realizá actividad física de forma regular.
7-Pertenecé a una fe y practicála.
8-Salí a la naturaleza.
9-Construí vínculos con colegas fuera del trabajo.
10-Devolvé a la comunidad y sé generoso.
Cómo integrar la felicidad a tu vida
El experto de Harvard admite que estas tácticas no están completamente conectadas y que la mejor manera de aumentar las posibilidades de ser más feliz es desarrollar una estrategia integrada.
Para lograrlo, recomienda tres pasos: primero, aprender sobre qué es la felicidad; segundo, construir una "higiene de la felicidad" saludable convirtiendo estas prácticas en hábitos; y tercero, compartir lo aprendido con otros para ayudarlos a hacer lo mismo.
Lectura rápida
¿Quién es Arthur Brooks? Es un científico social e investigador de la felicidad en la Universidad de Harvard.
¿Qué asegura Brooks sobre la felicidad? Asegura que el bienestar no es cuestión de suerte y que se pueden tomar medidas concretas para ser más feliz.
¿Cuántas prácticas recomienda Brooks? Recomienda diez prácticas basadas en un estudio de 2020 consultando a expertos en la ciencia de la felicidad.
¿Cuál es un paso para integrar la felicidad en la vida? Aprender sobre qué es la felicidad es el primer paso recomendado por Brooks.
¿Qué se debe hacer con las prácticas de felicidad? Se deben convertir en hábitos y compartir lo aprendido con otros.