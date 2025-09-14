Las 10 cosas que podés hacer hoy para ser más feliz, según un experto de Harvard

Arthur Brooks, científico social e investigador de la felicidad en la Universidad de Harvard, asegura que el bienestar no es una cuestión de suerte y que cualquier persona puede tomar medidas concretas para ser más feliz. Su mensaje es claro: "No tenés que dejar tu felicidad librada al azar".

Brooks, cuyo curso online sobre gestión de la felicidad en Harvard cuenta con más de 180.000 inscriptos, compiló las prácticas más efectivas y factibles para lograrlo. Estas 10 claves no son meras opiniones, sino que surgen de un estudio de 2020 que consultó a 18 de los mayores expertos en la ciencia de la felicidad para que clasificaran las mejores estrategias.

Las 10 prácticas para aumentar la felicidad

Basado en la evidencia científica y el consenso de expertos, Brooks detalla las diez prácticas más recomendadas para empezar a aplicar hoy mismo:

1-Mantené la mente y el cuerpo activos.

2-Sé amable con los demás.

3-Gastá tu dinero en tus seres queridos.

4-Chequeá el estado de tu salud.

5-Unite a un club o grupo con intereses comunes.

6-Realizá actividad física de forma regular.

7-Pertenecé a una fe y practicála.

8-Salí a la naturaleza.

9-Construí vínculos con colegas fuera del trabajo.

10-Devolvé a la comunidad y sé generoso.

Cómo integrar la felicidad a tu vida

El experto de Harvard admite que estas tácticas no están completamente conectadas y que la mejor manera de aumentar las posibilidades de ser más feliz es desarrollar una estrategia integrada.

Para lograrlo, recomienda tres pasos: primero, aprender sobre qué es la felicidad; segundo, construir una "higiene de la felicidad" saludable convirtiendo estas prácticas en hábitos; y tercero, compartir lo aprendido con otros para ayudarlos a hacer lo mismo.