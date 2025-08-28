Lanzan una campaña para pacientes con cáncer y organizaciones sociales

En Argentina se diagnostican alrededor de 130.000 nuevos casos de cáncer cada año y persisten desafíos en términos de prevención, diagnóstico a tiempo y acceso equitativo al cuidado, lo que refuerza la necesidad de un abordaje integral y coordinado.

Ahora una iniciativa promueve que los profesionales de la salud sugieran a sus pacientes entrar en contacto con organizaciones sociales como parte del abordaje integral de su enfermedad para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias.

Con el objetivo de visibilizar y potenciar el rol de las organizaciones de pacientes en el acompañamiento a personas que estén cursando alguna enfermedad oncológica, la red Unidos x el Cáncer presentará oficialmente la campaña nacional “Recetá Organizaciones Sociales” durante su 2° Congreso, que tendrá lugar el viernes 29 de agosto en el Recinto Legislativo Histórico de la Legislatura de Córdoba.

La iniciativa invita a médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud a recomendar activamente a las organizaciones que integran la red como parte de un abordaje integral del paciente oncológico. El lema es claro: “Recetá organizaciones sociales, recetá acompañamiento”.

“Cada persona con cáncer necesita mucho más que un tratamiento médico: requiere contención emocional, asesoramiento sobre derechos, ayuda con trámites y aspectos burocráticos complejos y acceso a redes comunitarias para compartir experiencias y aprender de los demás. Con esta campaña queremos visibilizar y potenciar la enorme labor que llevan adelante organizaciones civiles en todo el país como actores clave del sistema”, señaló María de San Martín, coordinadora de Unidos x el Cáncer y Directora de la Fundación Donde quiero estar.

La campaña se difundirá en redes sociales, hospitales, consultorios, salas de espera y espacios comunitarios de distintas provincias, mediante afiches, folletos y tarjetas informativas y el objetivo es que cada paciente reciba el tratamiento para tratar su enfermedad, pero también todo el acompañamiento humano que merece.

Unidos por el Cáncer nació en 2020 con 11 organizaciones y hoy agrupa a más de 150 entidades de todas las jurisdicciones del país, que brindan servicios gratuitos de asistencia, contención y asesoramiento a pacientes y sus familias. Desde su creación, la red impulsó mejoras concretas en la entrega de medicación, la inclusión de nuevos fármacos en listados oficiales y la apertura de canales directos de comunicación con autoridades sanitarias para agilizar gestiones.

“Nuestro propósito es tender puentes entre el sistema de salud y la sociedad. Cuando los profesionales incorporan en su práctica la recomendación de una organización social, suman una capa esencial de apoyo para transitar el cáncer. Frente a los enormes desafíos que atraviesan los sistemas de salud, podemos ser parte de la solución al descomprimir la atención médica, brindando asesoramiento administrativo y acompañamiento emocional. Una enfermedad oncológica impacta en todos los aspectos de la vida del paciente y de su familia, pero muchas veces estos temas quedan fuera del tiempo y el alcance de una consulta médica”, destacó María Alejandra Iglesias, coordinadora de la organización y presidente de la Asociación Civil Sostén.

Córdoba como punto de encuentro

Bajo el lema “Sumando fuerzas, multiplicando impacto”, el 2° Congreso de Unidos x el Cáncer reunirá a organizaciones de pacientes, profesionales de la salud, funcionarios públicos y de la sociedad civil. Córdoba cuenta con múltiples organizaciones miembro que participan en acciones conjuntas y promueven la articulación con autoridades locales.

“Realizar este congreso en nuestra ciudad es una oportunidad única para mostrar lo que hacemos en Córdoba, intercambiar experiencias y aprender de todo el trabajo que realizan organizaciones de otras partes del país. Aunque existan particularidades en el acceso a la salud en cada territorio, hay desafíos que nos afectan a todos por igual y el trabajo en red ha potenciado nuestra capacidad de acompañar mejor a las personas con cáncer de toda la Argentina”, expresó Eliana Neme, referente Región Córdoba de Unidos x el Cáncer, y Presidenta de la Fundación Amazonas, de Córdoba.

La agenda incluye paneles con experiencias provinciales (Córdoba, Mendoza y Buenos Aires), dinámicas grupales para priorizar objetivos comunes, y el momento central: el lanzamiento de la campaña “Recetá Organizaciones Sociales”. El cierre estará dedicado a compartir conclusiones y definir próximos pasos para fortalecer el abordaje integral del cáncer desde la equidad, la participación y los derechos.