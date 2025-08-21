FOTO: Lanús: detuvieron a un acusado por el abuso sexual de su sobrina de tres años

Un joven de 34 años fue detenido en el partido bonaerense de Lanús, acusado de abusar sexualmente de su sobrina de tres años y divulgar el material en Internet.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los videos y fotografías de los ataques sexuales se descubrieron en julio de 2024 mediante un alerta del FBI, por lo que uniformados de División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal analizaron las redes sociales del sospechoso y corroboraron que era el tío de la menor.

El contenido se distribuyó en distintas plataformas vinculadas a celulares y computadoras ubicadas en el mismo punto geográfico (la casa que compartían la víctima y el supuesto atacante).

En este contexto, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Lanús-Avellaneda ordenó el secuestro de los elementos de interés para la causa, la captura del presunto abusador y el rescate de la damnificada.

Los oficiales concretaron la detención e incautaron diversas prendas de vestir y ropa de cama utilizadas en los filmaciones donde se habría cometido el abuso, conjuntamente con un teléfono celular.

La niña fue salvada, puesta a resguardo y recibió contención psicológica, al tiempo que al involucrado se lo imputó por el delito de "abuso sexual agravado, corrupción de menores agravada, producción, comercialización de representación de menores de 18 años, dedicados a actividades sexuales".