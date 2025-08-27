En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Morón vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La UBA volvió a solicitar a Milei que no vete la Ley de Financiamiento Educativo

El Consejo Superior de la UBA pide al presidente que promulgue laley, advirtiendo que un veto agravaría la crisis salarial y presupuestaria en las universidades.

27/08/2025 | 18:43Redacción Cadena 3

FOTO: La UBA solicitó a Milei que no vete la Ley de Financiamiento Educativo

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó por unanimidad una resolución en la que solicitó al Presidente de la Nación, Javier Milei, que promulgue sin vetos la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No Docente, que había sido recientemente sancionada por el Congreso Nacional.

Las autoridades de la UBA hicieron un llamado a los legisladores nacionales para que insistan en la aprobación de la ley en caso de que el Poder Ejecutivo decida vetarla. Esta solicitud se produjo en un contexto en el que Milei había anticipado su intención de vetar el financiamiento educativo y el aumento de fondos destinados al Hospital Garrahan si el Congreso las convertía en ley. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La normativa, impulsada junto a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y asociaciones sindicales, tiene como objetivo garantizar el financiamiento de todas las universidades nacionales mediante un esquema de aumento progresivo de recursos, que prevé alcanzar el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 y el 1,5% en 2031. Además, la ley contempla paritarias salariales atadas a la inflación, la actualización de partidas para gastos de funcionamiento, un fondo para carreras estratégicas y mayores recursos para infraestructura, becas, colegios preuniversitarios, investigación y extensión.

En su resolución, la UBA advirtió que en 2024 el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes había perdido casi la mitad de su valor, y que en 2025 la recomposición salarial había estado nuevamente por debajo de la inflación. La falta de convocatoria a paritarias, según indicaron, “induce a un vaciamiento del sistema universitario y a una pérdida de la calidad educativa”, lo que llevó a declarar la emergencia salarial en marzo y la emergencia presupuestaria en julio.

Asimismo, la universidad recordó que en 2024 ambas cámaras del Congreso ya habían aprobado una ley similar que fue vetada por Milei, lo que derivó en graves problemas financieros para el sistema universitario. Por ello, el Consejo Superior reclamó que esta vez el Ejecutivo respete el mandato parlamentario y, en caso contrario, instó a los legisladores a insistir en su sanción.

En la misma sesión, el Consejo Superior también abordó la situación crítica del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” y de las residencias médicas, solicitando al Presidente que no vete la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, que prevé recursos adicionales y recomposición salarial para el personal sanitario.

“El Garrahan es una institución emblemática de la salud pública argentina, reconocida por su excelencia en la atención pediátrica de alta complejidad, la docencia y la investigación científica”, afirmaron en la resolución. Además, resaltaron el papel de los estudiantes en formación y el impacto negativo que la falta de inversión tiene sobre la producción científica y el sistema de salud.

Lectura rápida

¿Qué solicitó el Consejo Superior de la UBA? Solicitaron al Presidente Javier Milei que promulgue sin vetos la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.

¿Quiénes impulsaron la normativa? La normativa fue impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y asociaciones sindicales.

¿Cuándo se aprobó la resolución? La resolución fue aprobada por unanimidad en una sesión reciente del Consejo Superior de la UBA.

¿Dónde se encuentra el Hospital mencionado en el artículo? El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” se encuentra en Argentina.

¿Por qué es importante la ley para el sistema universitario? La ley garantiza el financiamiento y la recomposición salarial, vitales para evitar el vaciamiento del sistema universitario.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho