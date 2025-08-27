"La Tomatina" en Buñol reúne a miles en una guerra de tomates sin igual

FOTO: Miles de personas se lanzan toneladas de tomates en la “Tomatina” en España

BUÑOL, España (AP) — Miles de personas de todo el mundo en busca de una emoción única y desordenada pasaron una hora salvaje lanzándose montones de tomates demasiado maduros durante la celebración de la “Tomatina” en España el miércoles.

La madre de todas las batallas de comida pintó de rojo intenso una calle central abarrotada en la localidad oriental de Buñol, mientras los juerguistas aplastaron, rompieron y lanzaron 120 toneladas de la fruta demasiado madura. Lonas cubrieron las fachadas de los edificios mientras unas 20.000 personas no mostraron piedad entre gritos y risas.

Cada prenda de vestir y prácticamente cada centímetro de piel y cabello desnudo terminó cubierto de pulpa, muchos vestidos con camisetas blancas que rápidamente se tiñeron de rosa. La música retumbante le dio al evento el ambiente de fiesta de música electrónica. Los organizadores, vestidos con camisetas verdes, abrieron lentamente un camino para que los camiones cargados con los tomates trajeran la munición.

?? La Tomatina 2025 llena las calles de un mar rojo de risas, fiesta y 120 toneladas de tomates volando por los aires.



Más de 22 000 personas lo están dando todo en la batalla más divertida del verano ????#Tomatina #Tomatina2025 #Buñol pic.twitter.com/rmIFAlVFNX — ESdiario CV (@ESdiarioCV) August 27, 2025

Buñol, donde hay unos 10.000 habitantes, fue una de las localidades afectadas por las devastadoras inundaciones en el este de España desde el 29 de octubre de 2024. Por eso, el lema de este año es “Tomaterapia”.

También este año se conmemoró el 80 aniversario del lanzamiento de tomates que, según la leyenda local, comenzó en 1945 para los niños del lugar. Desde entonces, la “Tomatina” ha crecido hasta convertirse en un evento llamativo que ahora atrae a una multitud internacional significativa y solo se ha cancelado dos veces debido a la pandemia.

Hoy 27 de agosto, fue la emblemática festividad española de La Tomatina, en Valencia, que este año vivió su Edición 78.



Más de 22,000 personas se agarraron a tomatazos en la singular guerra festiva en la localidad valenciana de Buñol.



Visita https://t.co/sggMRoj1FK… pic.twitter.com/xRHaMOnysc — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 27, 2025

Un partido político de izquierda respaldó una iniciativa de los residentes locales para ondear banderas palestinas y un cartel contra la campaña militar de Israel en Gaza durante la “Tomatina” de este año.

La única directriz durante el caos fue aplastar cada tomate antes de lanzarlo para reducir su impacto. Aun así, algunos participantes optaron por usar gafas protectoras y tapones para los oídos.

Para aquellos preocupados por el desperdicio, los organizadores dijeron que los tomates se cultivan específicamente para la “Tomatina” y no son comestibles de todos modos. El suministro de este año provino de una localidad a más de cinco horas de distancia.

Un disparo de cañón indicó a los participantes que la batalla había terminado. A medida que la adrenalina se desvaneció, los fiesteros utilizaron duchas comunitarias para limpiarse mientras los trabajadores limpiaban la papilla carmesí de las calles.

Joseph Wilson contribuyó a este informe desde Barcelona, España.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.