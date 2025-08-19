La sentencia por la muerte de Lucas Lencina quedó firme: Justo José Romero condenado
Justo José Romero fue condenado a tres años de prisión en suspenso y lo inhabilitaron para manejar durante seis años.
19/08/2025 | 16:16Redacción Cadena 3
La madre de Lucas Lencina, el joven de 22 años que murió al ser atropellado por un auto el 20 de diciembre de 2015 en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, sostuvo que la sentencia a tres años de prisión de suspenso quedó firme y expresó su alivio: “Podemos empezar una nueva etapa”.
Sandra Gamez dialogó con la agencia Noticias Argentinas y resaltó que Justo José Romero fue inhabilitado para manejar durante seis años: “Al ser una condena en suspenso no va preso, pero cumple ciertos requisitos legales”.
La mujer resaltó que la fiscal Verónica Zuvic solicitó esa pena, cuyo monto fue dictaminado por el Tribunal Superior de Santa Cruz.
“Estamos muy movilizados, fueron muchos años de lucha por el nombre y el respeto de los derechos de Lucas”, manifestó Sandra que reconoció “tener todo en contra”, pero “su convicción y el sentimiento de amor” por su hijo logró que “jamás bajemos los brazos”.
La madre de Lencina añadió que junto a su familia “puede empezar una nueva etapa” a raíz de que experimenta una sensación de “paz” por la justicia obtenida tras casi diez años de sufrimiento: “Ha sido muy dura e injusta toda esta situación”.
En este sentido, aseguró: “Lidiamos con una ausencia irremplazable con esos dolores que te atraviesan por completo de punta a punta y a la vez intentar tener la fortaleza y la templanza de hacer valer sus derechos, su vida y su ser. A mí me tocó la fortuna de ser su mamá”.
“Nadie es ajeno al funcionamiento de la Justicia, y más aún cuando pareciera ponerte todas las trabas juntas, haciendo un poco de abuso de la impunidad con la que gozan, y más aún sabiendo q me separan 3.000 kilómetros de distancia. Difícil, la verdad que fue muy difícil”, concluyó.
La tragedia
El 20 de diciembre de 2015, Lencina viajaba con su moto a las 20:40 y, de repente, un auto giró en “U” de forma intempestiva, sin advertir que el joven venía a su izquierda, motivo por el que golpeó la rueda trasera de su vehículo y la víctima salió despedida.
Lucas impactó su parte torácica contra un poste de luz y sufrió una hemorragia que desencadenó en su fallecimiento.
