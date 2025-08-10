FOTO: La Semana de la Biología inicia en Ciudad Universitaria tras éxito del streaming del Conicet

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires inició, a partir de este martes, la Semana de la Biología en el Pabellón II de Ciudad Universitaria, y que finalizará el 14 de agosto; si bien este evento está enmarcado dentro de Las Semanas de las Ciencias, que se lleva adelante hace 25 años, coincidió con la popularidad que logró el CONICET a través del streaming que llevó adelante en las profundidades de Mar del Plata.

Este evento se realizó anualmente y buscó “acercar la ciencia”, no sólo a estudiantes de escuelas secundarias, sino también al público en general, mediante charlas, talleres y experimentos que divulgan el conocimiento científico e intentan “despertar interés” por las distintas disciplinas que se encuentran dentro de las ciencias exactas y naturales, como la Matemática, Física, Biología y Computación, entre otras.

Una de las actividades más atractivas fue la visita a laboratorios, donde se pudieron ver experimentos en estaciones interactivas. La muestra estuvo apuntada, principalmente, a un público de estudiantes de escuelas secundarias, sin embargo la convocatoria fue para la sociedad en general.

El objetivo de la Semana de la Biología fue “ mostrar la ciencia más allá de la imagen escolar” y dejar en claro que, para entenderla y disfrutarla, “ no se requieren condiciones especiales ni complementar la currícula secundaria” .

En Las Semanas de las Ciencias, la UBA implementa esta iniciativa de divulgación científica porque buscó “conectar la investigación universitaria con la comunidad”, especialmente con los más jóvenes y, de esa manera, “fomentar su interés y participación” en el ámbito científico.