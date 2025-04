La principal sospecha de la familia de la argentina desaparecida en Cancún

Guillermo, hermano de María Belén Zerda, una mujer argentina de 38 años desaparecida en Cancún, México, compartió su angustia con Cadena 3 en una reciente entrevista. La desaparición de María Belén, ocurrida el 6 de abril, habría sido desencadenada por el robo de su teléfono celular, un dispositivo que contenía “toda su vida”, según su hermano.

“Le pido a Dios que esté bien”, expresó Guillermo a Infobae, visiblemente afectado por la situación. La familia ha estado sin noticias de María Belén durante 11 días y se aferra a la esperanza de que ella se encuentre bien.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que investiga el caso, informó a través de su cuenta en la red social X que no hay indicios de un secuestro. Sin embargo, mencionaron que, de acuerdo con testigos, la mujer sufre de esquizofrenia y que, durante un episodio relacionado con esta condición, se habría dirigido hacia una zona selvática.

Guillermo desmintió esta versión, asegurando que su hermana es una persona sana y activa. “Es una chica que hace deporte desde los 7 años, no come frito, no fuma... Tiene 40 años y parece de 30. Es una piba sana de verdad. Tiene dolor de cabeza y no toma una pastilla”, afirmó.

María Belén había estado radicada en México durante dos años y medio, donde cofundó una marca de bikinis. Había regresado a Argentina en noviembre para las fiestas, pero un problema de salud de su abuela retrasó su regreso a México hasta finales de marzo.

El día de su desaparición, María Belén vestía una blusa negra sin mangas, un short de mezclilla claro y crocs blancos con verde, según lo informado por las autoridades, que activaron el protocolo Alba para su búsqueda.

Antes de mudarse a México, María Belén trabajaba como visitadora médica en una empresa de prótesis de corazón. Guillermo explicó que su hermana decidió independizarse y buscar nuevos horizontes en el país caribeño.

La familia sospecha que María Belén pudo haber sido amenazada, lo que la llevaría a esconderse. Guillermo añadió: “Le robaron su teléfono celular y ahí tenía toda su vida. Instagram, TikTok... Le clonaron todo y capaz alguien la contactó para asustarla”.

Las autoridades informaron a la familia que se realizó un allanamiento en el departamento de la última amiga con la que se vio a María Belén, aunque aparentemente no hubo hallazgos relevantes. Guillermo mencionó que la cónsul argentina en Playa del Carmen, María Fernanda Vizan, indicó que se revisarían algunas cámaras de seguridad.

Un día antes de su desaparición, María Belén envió un audio a su mejor amiga, y aunque Guillermo no reveló el contenido completo, comentó que su hermana parecía “asustada”. A casi dos semanas sin noticias, las autoridades continúan con la búsqueda activa de María Belén en la zona donde fue vista por última vez.

Con la esperanza de que su hermana se encuentre a salvo, Guillermo concluyó: “Le pido a Dios que esté bien. Mi mamá hace cuatro días que no come, mi abuela está destrozada... La familia está destruida”.