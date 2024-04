Los últimos mensajes que le envió el novio de la cordobesa que murió en Cancún

Betiana Sánchez es la cordobesa de 33 años que falleció este miércoles en un accidente de tránsito en Cancún, México. Su novio, Salomón, comentó en Clarín los últimos mensajes que le envió cuando comenzó a preocuparse por ella y no tener respuesta.

"¿Dónde estás? ¿Por qué no contestás?", fueron los primeros mensajes que Salomón le envió a Betiana cuando notó que algo no estaba bien. Un minuto después, al no obtener respuesta, siguió enviándole varios mensajes y termina escribiendo: "Díos mio???????" (SIC).

Minutos más tarde, Salomón encontró a Betiana atrapada en su auto tras perder el control del vehículo en una curva y chocar de frente contra un colectivo mientras viajaba de Cancún a Playa del Carmen. La joven fue trasladada de urgencia al hospital, donde luego falleció.

"Tenía un mal presentimiento, sabía que algo podía llegar a pasar", confesó Salomón al mismo medio, mientras se lamentaba. A su vez, comentó que cuando ingresó a terapia intensiva, no pudo contener su dolor al ver a Betiana conectada a las máquinas "y le dije cuánto la amaba y le recordé todos los proyectos que teníamos por delante".

"Murió prácticamente en mis brazos", cerró conmovido el mexicano.

