La Policía recuperó el cuadro robado por los nazis que estaba en Mar del Plata

La Policía Federal recuperó este miércoles en Mar del Plata una pintura robada por los nazis en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de “Retrato de una dama”, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, una obra que pertenecía al reconocido comerciante de arte judío-neerlandés Jacques Goudstikker y que figuraba desde hace décadas en los registros internacionales de piezas desaparecidas.

La investigación que llevó al hallazgo se inició a partir de un artículo publicado por el diario neerlandés Algemeen Dagblad, de Rotterdam. Periodistas del medio identificaron la obra al verla colgada sobre un sofá verde en una fotografía de un aviso inmobiliario. La casa pertenecía a una de las hijas de Friedrich Kadgien, un alto funcionario nazi que había robado el cuadro.

Tras la denuncia internacional, el fiscal federal Carlos Martínez ordenó un operativo en la vivienda de Mar del Plata. Allí se incautaron carpetas y grabados de la década del 40, aunque la pintura no fue encontrada en ese momento. Finalmente, la familia que tenía la obra decidió entregarla de manera voluntaria ante la Fiscalía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Retrato de una dama” será presentado este jueves en la audiencia de imputación que encabeza Martínez. El fiscal no descartó que en la misma propiedad puedan hallarse otros objetos robados durante el saqueo nazi en Europa.

La historia de Goudstikker es emblemática: antes de huir de Ámsterdam en 1940, tras la invasión alemana, el marchante de arte llevó consigo un cuaderno negro en el que había catalogado alrededor de 1400 obras de su colección. Ese inventario se convirtió con el tiempo en una herramienta clave para rastrear y recuperar piezas expoliadas por el régimen de Hitler.