FOTO: Allanamientos en vivienda de hija de nazi por cuadro robado a coleccionista judío

La Policía Federal encabezó nuevos allanamientos a la vivienda del barrio Parque Luro perteneciente a una de las hijas del nazi Friedrich Kadgien, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, con el objetivo de encontrar el cuadro del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743) que fue robado a un coleccionista judío llamado Jacques Goudstikker.

Los demás procedimientos se llevaron a cabo en otros tres inmuebles, uno de ellos se efectuó en un edificio de la calle Santa Fe al 1700, según informó el portal del diario La Capital.

El magistrado interviniente ordenó el secreto de sumario durante 48 horas.

El hallazgo fue revelado por el diario neerlandés Algemeen Dagblad, que detectó la pintura en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.

Una de las hijas de Kadgien había puesto a la venta su casa en el barrio Parque Luro de la ciudad balnearia, al tiempo que en las imágenes, sobre un sillón del living, se distinguía el retrato desaparecido desde hacía más de 80 años.

La alerta llegó a la Justicia federal a través de Interpol y la Aduana, motivo por el que el fiscal Carlos Martínez, a cargo del caso, ordenó un allanamiento en el domicilio identificado como residencia fiscal de Patricia Kadgien, empresaria textil de 59 años.

Los federales llevaron a cabo el operativo en la casa de la calle Padre Cardiel al 4100, donde incautaron celulares, armas y láminas, entre una serie vinculada a una exposición de Henri Matisse en los años 40, pero el cuadro de Ghislandi ya no estaba.

Los investigadores sospechan que el cuadro fue retirado tras la difusión de las fotografías.