La Policía Federal deportó a un peligroso delincuente colombiano

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) expulsaron este jueves a un peligroso criminal de nacionalidad colombiana con frondoso prontuario delictivo.

El imputado, quien habría ingresado de forma ilegal a la Argentina, fue detectado durante los controles poblacionales que lleva adelante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con la colaboración de los agentes de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA. En ese marco, el mismo fue localizado durante una requisa efectuada a principios de mes, en un hotel ubicado sobre la calle Pasco al 400 del barrio porteño de Balvanera.

En ese contexto, al realizarse la compulsa de la base de datos de la DNM, se comprobó que el malviviente se encontraba residiendo de forma irregular en la Argentina, ya que no había registro alguno de su ingreso.

Por su parte, la Policía Nacional de Colombia informó que recaían sobre el sospechoso un total de cinco condenas, cuatro de ellas por delitos contra la propiedad y una por violencia familiar.

Una vez que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, a cargo del Dr. Daniel Rafecas, tomó conocimiento de la situación, dispuso la expulsión del territorio argentino del aprehendido.

En consecuencia, a través de un importante operativo de seguridad, en las últimas horas trasladaron al encartado hacia el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, desde donde abordaron un vuelo con destino a Bogotá.