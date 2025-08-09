FOTO: La Policía de la Ciudad realizó un simulacro de toma de rehenes para entrenar a sus Fuerzas Especiales

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad organizó un simulacro de toma de rehenes para fortalecer el entrenamiento de la Policía de la Ciudad y optimizar sus estrategias de respuesta ante situaciones críticas.

La actividad, realizada este martes, incluyó una demostración operativa para todo el personal de la fuerza, incluidos los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).

Durante el ejercicio, se recreó un robo que derivó en la toma de un civil como rehén en una vivienda cercana a una sucursal del Banco Ciudad.

El despliegue contó con la intervención del Departamento Fuerzas Especiales, la División Operaciones Especiales, la División Negociadores y el Cuerpo de Instructores de Cadetes, junto a la División Exteriores de Videos y el camión Móvil 911.

Los equipos aplicaron los protocolos de intervención, que incluyeron despliegue táctico, aislamiento del área, activación de negociadores y respuesta especializada.

Se ensayaron cuatro escenarios de resolución: rendición negociada, intervención con francotiradores, asalto por escalamiento y entrada con uso controlado de explosivos.

También se presentó el funcionamiento del CIT (Centro de Información Táctica) y el COT (Comando de Operación Táctica), herramientas clave para el seguimiento en tiempo real de operativos de alta complejidad.