FOTO: La Plata: un menor de 15 años y con antecedentes fue baleado por ajuste de cuentas

Un adolescente de 15 años resultó herido este martes en la vía pública tras recibir dos impactos de arma de fuego en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata.

Fuentes del caso indicaron a Noticias Argentinas que el hecho aún se investiga y que habría estado vinculado a un enfrentamiento entre personas con antecedentes delictivos.

El episodio ocurrió en 141 y 45, cuando vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de un joven tirado en la calle con heridas de arma de fuego. Al llegar, oficiales del Comando de Patrullas encontraron a T.V, de 15 años, consciente pero con dos lesiones: una en el glúteo derecho y otra en el hombro del mismo lado, esta última con orificio de entrada y salida.

Junto al adolescente se halló un revólver calibre 32 largo, un cargador de pistola 9 mm con balas y una vaina servida. Según los testimonios de vecinos, el arma habría estado en poder del propio menor herido.

Luego, el joven fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado al Hospital Alejandro Korn, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Además, fuentes policiales señalaron que el hecho está relacionado con un enfrentamiento entre personas "de mal vivir" por problemas de vieja data.

Ante esta situación, la UFI N°2 de La Plata en turno a cargo de Betina Lacki tomó intervención en la causa caratulada como “Abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito”.

Asimismo, se supo que el menor posee antecedentes judiciales recientes como causas por robo, robo agravado y tenencia de vehículos adulterados, entre ellas una investigación por robo en poblado y en banda iniciada en marzo de este año.

Finalmente, los oficiales del Grupo Táctico Operativo trabajan en el relevamiento de cámaras y la toma de testimonios para esclarecer el episodio y establecer si hubo otros implicados en la balacera.