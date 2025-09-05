En vivo

La persecución de película a dos motochorros: robaron en Belgrano y al cómplice lo atraparon en Barracas

Dos motochorros rompieron el vidrio de un auto en Belgrano. La policía detuvo a uno en el lugar y al otro lo persiguió y lo capturó en Barracas.

05/09/2025 | 22:51Redacción Cadena 3

Dos motochorros fueron detenidos en los barrios porteños de Belgrano y Barracas luego de romperle el vidrio del auto a un hombre con fines de robo.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el asalto ocurrió en la intersección de avenida Juramento y 3 de Febrero, donde efectivos de la División Servicios Especiales de Tránsito observaron a ambos implicados que circulaban en una moto Honda negra.

Los involucrados se acercaron a un vehículo modelo Volvo que detuvo su marcha en el semáforo, el acompañante descendió del rodado de menor porte y, mediante un golpe, rompió la ventanilla derecha delantera para llevarse objetos de valor.

Sin embargo, los oficiales constataron el suceso y redujeron al delincuente, que intentó fugarse sin éxito de la escena, mientras que su cómplice emprendió la huida a toda velocidad.

Las autoridades irradiaron un alerta a todos los patrulleros y el ladrón fue interceptado en Suárez y Herrera, en el barrio de Barracas.

¿Quiénes fueron detenidos? Dos motochorros implicados en un asalto.

¿Dónde ocurrió el robo? En Belgrano, específicamente en la intersección de avenida Juramento y 3 de Febrero.

¿Qué sucedió durante el asalto? Uno de los motochorros rompió la ventanilla de un auto para robar objetos.

¿Cómo fue la captura? Uno fue detenido en el lugar y el otro fue perseguido y atrapado en Barracas.

¿Cuándo sucedió el hecho? El robo y la captura ocurrieron el 5 de septiembre de 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

