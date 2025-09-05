La persecución de película a dos motochorros: robaron en Belgrano y al cómplice lo atraparon en Barracas
Dos motochorros rompieron el vidrio de un auto en Belgrano. La policía detuvo a uno en el lugar y al otro lo persiguió y lo capturó en Barracas.
05/09/2025 | 22:51Redacción Cadena 3
FOTO:
Dos motochorros fueron detenidos en los barrios porteños de Belgrano y Barracas luego de romperle el vidrio del auto a un hombre con fines de robo.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el asalto ocurrió en la intersección de avenida Juramento y 3 de Febrero, donde efectivos de la División Servicios Especiales de Tránsito observaron a ambos implicados que circulaban en una moto Honda negra.
Los involucrados se acercaron a un vehículo modelo Volvo que detuvo su marcha en el semáforo, el acompañante descendió del rodado de menor porte y, mediante un golpe, rompió la ventanilla derecha delantera para llevarse objetos de valor.
Sin embargo, los oficiales constataron el suceso y redujeron al delincuente, que intentó fugarse sin éxito de la escena, mientras que su cómplice emprendió la huida a toda velocidad.
Las autoridades irradiaron un alerta a todos los patrulleros y el ladrón fue interceptado en Suárez y Herrera, en el barrio de Barracas.
[Fuente: Noticias Argentinas]