En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La noche de la ciencia argentina: Kornblihtt y Mascotti recibieron los Premios Bunge y Born 2025

La Fundación distinguió a referentes en Bioquímica y Biología Molecular en una ceremonia en el Palacio Libertad que reunió a la comunidad científica.

16/09/2025 | 23:49Redacción Cadena 3

FOTO: La noche de la ciencia argentina: Kornblihtt y Mascotti recibieron los Premios Bunge y Born 2025

La Fundación Bunge y Born entregó este lunes sus Premios Científicos 2025 en la Sala Argentina del Palacio Libertad, colmada por investigadores, académicos y estudiantes. Este año la disciplina elegida fue Bioquímica y Biología Molecular. El galardón principal recayó en el doctor Alberto Kornblihtt y el Premio Estímulo en la doctora María Laura Mascotti, por decisión unánime de un jurado nacional e internacional.

En la apertura, el presidente de la Fundación, Jorge Born, recordó que la institución distingue desde hace 62 años a quienes, con su talento, generan impacto social. “Invertir en ciencia no es un gasto, es la inversión más estratégica que una sociedad puede hacer. Sin ciencia no hay educación ni futuro”, subrayó.

Kornblihtt, investigador de la UBA y el Conicet, agradeció a docentes, colegas y estudiantes de toda su carrera. Luego advirtió: “Estamos viviendo la aniquilación del sistema científico tecnológico argentino. No se otorgan subsidios ya ganados, no se permite el ingreso de 1.600 técnicos, los salarios están un 40% abajo y no se respeta la ley de financiamiento a la ciencia”. Y cerró con un enfático: “¡Viva la ciencia argentina!”.

Mascotti, investigadora formada en la Universidad Nacional de San Luis y con experiencia en Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, destacó el valor de la ciencia básica: “Es la que estará ahí para cuando la necesitemos. Tenemos que seguir construyendo soberanía y mejorar la calidad de vida de todos”.

El director ejecutivo de la Fundación, Gerardo della Paolera, clausuró el acto: “Celebramos a dos científicos notables. Reafirmamos nuestro compromiso con la rigurosidad, la innovación y la utilidad pública. La ciencia nos muestra no solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser”.

Lectura rápida

¿Quiénes recibieron los premios? El doctor Alberto Kornblihtt y la doctora María Laura Mascotti.

¿Dónde se realizó la ceremonia? En la Sala Argentina del Palacio Libertad.

¿Cuántos años lleva la entrega de estos premios? La Fundación Bunge y Born distingue a científicos desde hace 62 años.

¿Qué destacó Kornblihtt en su discurso? La precariedad del sistema científico argentino y la falta de subsidios.

¿Qué valoró Mascotti en su intervención? El valor de la ciencia básica y su importancia para la soberanía y calidad de vida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho