FOTO: La noche de la ciencia argentina: Kornblihtt y Mascotti recibieron los Premios Bunge y Born 2025

La Fundación Bunge y Born entregó este lunes sus Premios Científicos 2025 en la Sala Argentina del Palacio Libertad, colmada por investigadores, académicos y estudiantes. Este año la disciplina elegida fue Bioquímica y Biología Molecular. El galardón principal recayó en el doctor Alberto Kornblihtt y el Premio Estímulo en la doctora María Laura Mascotti, por decisión unánime de un jurado nacional e internacional.

En la apertura, el presidente de la Fundación, Jorge Born, recordó que la institución distingue desde hace 62 años a quienes, con su talento, generan impacto social. “Invertir en ciencia no es un gasto, es la inversión más estratégica que una sociedad puede hacer. Sin ciencia no hay educación ni futuro”, subrayó.

Kornblihtt, investigador de la UBA y el Conicet, agradeció a docentes, colegas y estudiantes de toda su carrera. Luego advirtió: “Estamos viviendo la aniquilación del sistema científico tecnológico argentino. No se otorgan subsidios ya ganados, no se permite el ingreso de 1.600 técnicos, los salarios están un 40% abajo y no se respeta la ley de financiamiento a la ciencia”. Y cerró con un enfático: “¡Viva la ciencia argentina!”.

Mascotti, investigadora formada en la Universidad Nacional de San Luis y con experiencia en Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, destacó el valor de la ciencia básica: “Es la que estará ahí para cuando la necesitemos. Tenemos que seguir construyendo soberanía y mejorar la calidad de vida de todos”.

El director ejecutivo de la Fundación, Gerardo della Paolera, clausuró el acto: “Celebramos a dos científicos notables. Reafirmamos nuestro compromiso con la rigurosidad, la innovación y la utilidad pública. La ciencia nos muestra no solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser”.