FOTO: La madre del menor fallecido aseguró que sufrió un accidente con un hierro

Una médica declaró en el juicio por el presunto filicidio de Guillermo Leonel Francia en la provincia de Salta y remarcó que la madre le dijo que el menor “sufrió un accidente con un hierro”.

La facultativa, que cumplía turno en la guardia del hospital Papa Francisco la fecha en la que falleció el niño de 11 años, describió que junto a una compañera intentaron reanimarlo.

En este sentido, rememoró la conversación que mantuvo con Lidia Raquel Cardozo, la progenitora, quien afirmó que Francia “sufrió un accidente con un hierro” cuando ella no se encontraba en el domicilio del Barrio Solidaridad.

La mujer le comentó a la médica que al retornar a la vivienda, encontró a su hija con “malestar” y que decidió llevarlo al nosocomio luego de constatar que su cuadro empeoró.

Por otra parte, una licenciada en Trabajo Social también compareció ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro y remarcó que redactó un informe con entrevistas a vecinos, a la madre y al padre del niño, docentes y familiares directos.

Según la integrante del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, algunos de los entrevistados señalaron conocer los castigos físicos que padecía la víctima.

Los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello establecieron un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9:00 para continuar con los testimonios.

Cardozo se encuentra imputada por los delitos de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo.