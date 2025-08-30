La Libertad Avanza lanzó su campaña en Córdoba con más de 1000 personas

Córdoba fue escenario del acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza, que se realizó este sábado en el Jardín Botánico y contó con la participación de más de 1000 personas provenientes de distintos puntos de la provincia.

El evento reunió a todos los candidatos de la lista a diputados nacionales, al jefe de campaña Gabriel Bornoroni, representantes de los partidos que integran la alianza y figuras políticas destacadas de la provincia. Durante la apertura, Bornoroni afirmó: “Este es el primer paso, vamos a llenar de leones el Congreso en octubre para terminar para siempre con el kirchnerismo”, mientras presentaba a los postulantes que representarán a Javier Milei en las elecciones.

Entre los presentes se destacaron Luis Juez, junto a dirigentes del Frente Cívico, Cecilia Ibáñez por el MID Córdoba y Gastón Dueñas de Primero la Gente, quienes expresaron su apoyo a la lista de La Libertad Avanza.

Las candidatas Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado tomaron la palabra para subrayar la relevancia de los comicios y el rol central que Córdoba tendrá en los resultados. Por su parte, Gonzalo Roca cerró el acto con un llamado a la militancia: “En estas elecciones se define el futuro del país. La elección es simple: o La Libertad Avanza junto al Presidente Milei, o Argentina retrocede y vuelve el kirchnerismo para quitarnos la última esperanza que nos queda.”

Con este acto, La Libertad Avanza marcó formalmente el inicio de su campaña en la provincia, en un contexto electoral que se anticipa decisivo para las próximas elecciones legislativas.