Pablo Quirno negó el uso de dólares del FMI en medio de la tensión cambiaria

En medio de la creciente tensión cambiaria que domina la agenda financiera del país, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a desmentir que el Gobierno haya utilizado desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para intervenir en el mercado de divisas.

Las declaraciones del funcionario se dieron luego de que circulasen rumores sobre una supuesta venta de dólares por parte del Tesoro Nacional, coordinada con el Banco Central, para moderar el precio del dólar ante un escenario de alta demanda de divisas y déficit en servicios. Quirno aclaró que los movimientos recientes no constituyen “alquimias contables” y que “no se ha usado ni un solo dólar del FMI del programa que comenzó en abril”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El economista Christian Buteler había señalado en redes sociales que “no sería la primera vez que Caputo utiliza los dólares del FMI para contener el precio del dólar”, en referencia a lo ocurrido durante 2018. Quirno respondió directamente en X, explicando que los dólares que tomó el Tesoro están bajo la responsabilidad del Banco Central producto de la recapitalización realizada con los desembolsos del organismo y que la operación actual no afecta los fondos del programa vigente.

Un informe de la consultora 1816 detalló que entre el 11 y el 27 de agosto se registró una caída de u$s354 millones en los depósitos del Tesoro en moneda extranjera, mientras que los depósitos en pesos aumentaron. Para la consultora, esta dinámica podría reflejar ventas de divisas por parte del Tesoro con el objetivo de aportar calma al mercado en un contexto político sensible, sin que ello implique el uso de recursos del FMI.

Quirno insistió en que “los números están clarísimos, más claros que nunca”, recordando que la deuda que había generado el Tesoro al Banco Central volvió a ser responsabilidad del propio Tesoro y que todas las operaciones se ajustan a la Ley de Ética Pública.

La tensión cambiaria se mantiene como un tema central en la recta final hacia las elecciones legislativas de septiembre, mientras el mercado sigue atento a cada movimiento del Gobierno y del Banco Central en un escenario de alta volatilidad.