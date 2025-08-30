En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

Estadio 3

Sarmiento vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Argentinos Jrs.

Mendoza

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Pablo Quirno negó el uso de dólares del FMI en medio de la tensión cambiaria

El secretario de Finanzas de la Nación insistió en que "los números están clarísimos" y aclaró que los movimientos recientes no constituyen "alquimias contables".

30/08/2025 | 19:06Redacción Cadena 3

FOTO: El secretario de Finanzas, Pablo Quirno. (Foto: archivo)

En medio de la creciente tensión cambiaria que domina la agenda financiera del país, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a desmentir que el Gobierno haya utilizado desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para intervenir en el mercado de divisas.

Las declaraciones del funcionario se dieron luego de que circulasen rumores sobre una supuesta venta de dólares por parte del Tesoro Nacional, coordinada con el Banco Central, para moderar el precio del dólar ante un escenario de alta demanda de divisas y déficit en servicios. Quirno aclaró que los movimientos recientes no constituyen “alquimias contables” y que “no se ha usado ni un solo dólar del FMI del programa que comenzó en abril”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El economista Christian Buteler había señalado en redes sociales que “no sería la primera vez que Caputo utiliza los dólares del FMI para contener el precio del dólar”, en referencia a lo ocurrido durante 2018. Quirno respondió directamente en X, explicando que los dólares que tomó el Tesoro están bajo la responsabilidad del Banco Central producto de la recapitalización realizada con los desembolsos del organismo y que la operación actual no afecta los fondos del programa vigente.

Un informe de la consultora 1816 detalló que entre el 11 y el 27 de agosto se registró una caída de u$s354 millones en los depósitos del Tesoro en moneda extranjera, mientras que los depósitos en pesos aumentaron. Para la consultora, esta dinámica podría reflejar ventas de divisas por parte del Tesoro con el objetivo de aportar calma al mercado en un contexto político sensible, sin que ello implique el uso de recursos del FMI.

Quirno insistió en que “los números están clarísimos, más claros que nunca”, recordando que la deuda que había generado el Tesoro al Banco Central volvió a ser responsabilidad del propio Tesoro y que todas las operaciones se ajustan a la Ley de Ética Pública.

La tensión cambiaria se mantiene como un tema central en la recta final hacia las elecciones legislativas de septiembre, mientras el mercado sigue atento a cada movimiento del Gobierno y del Banco Central en un escenario de alta volatilidad.

Lectura rápida

¿Qué desmintió Pablo Quirno?
Desmintió que el Gobierno haya utilizado desembolsos del FMI para intervenir en el mercado de divisas.

¿Quién es Pablo Quirno?
Es el secretario de Finanzas del Gobierno argentino.

¿Cuándo se dieron las declaraciones?
Las declaraciones se hicieron en medio de la creciente tensión cambiaria y antes de las elecciones legislativas de septiembre.

¿Dónde se registró una caída en los depósitos?
Se registró una caída de u$s354 millones en los depósitos del Tesoro en moneda extranjera entre el 11 y el 27 de agosto.

¿Por qué es relevante la tensión cambiaria?
La tensión cambiaria es un tema central en la agenda financiera del país y afecta las decisiones del Gobierno y del Banco Central.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho