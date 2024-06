La historia del joven que encontró un diamante en el parque y se hizo millonario

El joven estadounidense Kalel Langford alcanzó la fama gracias a un golpe de suerte que cambió su vida.

Generalmente, las historias de personas de clase media que se convierten en millonarias están llenas de relatos de superación y empresarios que empezaron con poco y lograron grandes fortunas.

No obstante, muchas estadísticas muestran que la mayoría de los ricos han heredado su dinero. En el caso de Kalel Langford, su fortuna no provino de la lotería ni de ningún sorteo, sino de un paseo.

Este joven de Arkansas, Estados Unidos, se hizo conocido cuando, el 11 de marzo de 2017, a los 14 años, encontró un diamante valorado en casi un millón de dólares en el Parque Estatal Crater of Diamonds, ubicado en la pequeña localidad de Murfreesboro, en su estado natal.

Mientras paseaba por el parque estatal, Kalel se encontró accidentalmente con un diamante marrón de 7,44 quilates en un arroyo, el más grande registrado en el parque desde 1978. "Solo llevábamos unos 30 minutos en el parque cuando lo encontró. Su color era tan oscuro que no estábamos seguros de que fuera un diamante, pero sabíamos que teníamos que hacer que lo revisaran", explicó Craig Langford, padre de Kalel, en declaraciones a la web oficial del parque.

Kalel Langford found a 7.44 carat diamond at Crater of Diamonds State Park over the weekend.

Kalel fue entrevistado por varios medios locales, como el Arkansas Times, donde contó que estaba a pocos centímetros de una corriente de agua cuando encontró el diamante.

Se ubicaba cerca del East Drain, en la parte sur del parque. Kalel comentó en el Arkansas Times que nombró a la gema "Diamante de Superman" debido a su conexión con el famoso superhéroe de DC.

On March 11, 2017, Kalel Langford, of Centerton, AR found an outstanding 7.44-carat brown diamond at Arkansas's Crater of Diamonds State Park.