La hermana de un detenido denunció persecuciones de la cúpula de la Unidad Carcelaria 1 de Salta
La mujer sostuvo que, tras la detención de su familiar, fue obligada a tomarse licencia.
01/09/2025 | 17:19Redacción Cadena 3
FOTO: La hermana de un detenido denunció persecuciones de la cúpula de la Unidad Carcelaria 1 de Salta
La hermana de un detenido que integraría la red narcocriminal en la Unidad Carcelaria N°1 de Salta denunció que sufrió persecuciones por parte de la cúpula del penal y se confirmó que los alegatos se realizarán el 8 de septiembre.
Se trata de la familiar de un guardiacárcel que se encuentra imputado en el caso junto a otros funcionarios del Servicio Penitenciario y presos.
La mujer, quien también es integrante de la institución, denunció ante el Tribunal de Juicio que, tras la captura de su hermano, los directivos la obligaron a tomarse licencia y padeció persecuciones.
Luego prestaron testimonio otras dos personas que aseguraron tener buenas referencias de otros tres acusados.
Por otra parte, los magistrados Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar indicaron que la lectura de los alegatos se llevará a cabo el próximo lunes 8 de septiembre.
Los jueces agregaron que entre el miércoles y el viernes está prevista la comparecencia de algunos sindicados que solicitaron hacerlo.
Se dispuso un cuarto intermedio hasta este martes a las 8:3
Lectura rápida
¿Qué denunció la hermana del detenido?
Demandó persecuciones por parte de la cúpula del penal tras la detención de su hermano.
¿Cuándo se realizarán los alegatos?
Se realizaron el 8 de septiembre, según indicaron los magistrados.
¿Quiénes son los magistrados involucrados?
Los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar fueron los que llevaron el caso.
¿Qué condición enfrentó la denunciante?
La mujer mencionó que fue obligada a tomarse licencia y sufrió persecuciones.
¿Cuántas personas prestaron testimonio?
Otras dos personas testificaron, brindando referencias de tres acusados.
[Fuente: Noticias Argentinas]