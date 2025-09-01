FOTO: La hermana de un detenido denunció persecuciones de la cúpula de la Unidad Carcelaria 1 de Salta

La hermana de un detenido que integraría la red narcocriminal en la Unidad Carcelaria N°1 de Salta denunció que sufrió persecuciones por parte de la cúpula del penal y se confirmó que los alegatos se realizarán el 8 de septiembre.

Se trata de la familiar de un guardiacárcel que se encuentra imputado en el caso junto a otros funcionarios del Servicio Penitenciario y presos.

La mujer, quien también es integrante de la institución, denunció ante el Tribunal de Juicio que, tras la captura de su hermano, los directivos la obligaron a tomarse licencia y padeció persecuciones.

Luego prestaron testimonio otras dos personas que aseguraron tener buenas referencias de otros tres acusados.

Por otra parte, los magistrados Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar indicaron que la lectura de los alegatos se llevará a cabo el próximo lunes 8 de septiembre.

Los jueces agregaron que entre el miércoles y el viernes está prevista la comparecencia de algunos sindicados que solicitaron hacerlo.

Se dispuso un cuarto intermedio hasta este martes a las 8:3