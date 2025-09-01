En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Def. de Belgrano vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Platense vs. Godoy Cruz

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La hermana de un detenido denunció persecuciones de la cúpula de la Unidad Carcelaria 1 de Salta

La mujer sostuvo que, tras la detención de su familiar, fue obligada a tomarse licencia.

01/09/2025 | 17:19Redacción Cadena 3

FOTO: La hermana de un detenido denunció persecuciones de la cúpula de la Unidad Carcelaria 1 de Salta

La hermana de un detenido que integraría la red narcocriminal en la Unidad Carcelaria N°1 de Salta denunció que sufrió persecuciones por parte de la cúpula del penal y se confirmó que los alegatos se realizarán el 8 de septiembre.

Se trata de la familiar de un guardiacárcel que se encuentra imputado en el caso junto a otros funcionarios del Servicio Penitenciario y presos.

La mujer, quien también es integrante de la institución, denunció ante el Tribunal de Juicio que, tras la captura de su hermano, los directivos la obligaron a tomarse licencia y padeció persecuciones.

Luego prestaron testimonio otras dos personas que aseguraron tener buenas referencias de otros tres acusados.

Por otra parte, los magistrados Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar indicaron que la lectura de los alegatos se llevará a cabo el próximo lunes 8 de septiembre.

Los jueces agregaron que entre el miércoles y el viernes está prevista la comparecencia de algunos sindicados que solicitaron hacerlo.

Se dispuso un cuarto intermedio hasta este martes a las 8:3

Lectura rápida

¿Qué denunció la hermana del detenido?
Demandó persecuciones por parte de la cúpula del penal tras la detención de su hermano.

¿Cuándo se realizarán los alegatos?
Se realizaron el 8 de septiembre, según indicaron los magistrados.

¿Quiénes son los magistrados involucrados?
Los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar fueron los que llevaron el caso.

¿Qué condición enfrentó la denunciante?
La mujer mencionó que fue obligada a tomarse licencia y sufrió persecuciones.

¿Cuántas personas prestaron testimonio?
Otras dos personas testificaron, brindando referencias de tres acusados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho