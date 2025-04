La conmovedora historia de María Elena Bergoglio, la única hermana de Francisco

María Elena Bergoglio, la única hermana aún viva del papa Francisco, fallecido el pasado lunes a los 88 años, ha mantenido su vida alejada de la atención mediática. Actualmente, a sus 77 años, vive en una residencia religiosa, acompañada de monjas, en la provincia de Buenos Aires.

Desde que su hermano, el ex arzobispo de Buenos Aires, fue elegido Papa en 2013, los medios se mostraron interesados en su testimonio. "Cuando escuché el 'Habemus Papam' me instalé frente al televisor. Ni se me ocurría que iba a ser mi hermano, él no quería ser Papa", rememoró María Elena en una entrevista, recordando el momento en que se anunció el nombre de Francisco.

Su emoción fue palpable, ya que confiesa: "Me largué a llorar y no paré. La emoción me superó", refiriéndose a la noticia que conmocionó a la familia y a la comunidad católica. Posteriormente, Francisco la contactó y le dijo: "Hola, soy Jorge", un saludo que simbolizó la profunda conexión que existía entre ellos.

El Papa le pidió que comunicara al resto de la familia que estaba bien, dado que no podía llamar a todos. Esta conexión fraternal fue siempre cercana, a pesar de las obligaciones del líder religioso. Bergoglio y su hermana intercambiaban cartas y realizaban charlas telefónicas matizadas por el cariño familiar.

María Elena incluso recordó que a su hermano le encantaba cocinar, mencionando: "Le encanta hacer sus calamares rellenos o los risottos de hongos, receta heredada de nuestra abuela italiana". Lamentablemente, la hermana del Santo Padre nunca tuvo la oportunidad de volver a verlo. Durante sus 12 años como Papa, y a través de distintos mandatos presidenciales en Argentina, Francisco no pudo regresar a su país y concretar el anhelado reencuentro con su hermana.

El fallecimiento de Francisco, ocurrido en su residencia de Santa Marta en Roma, fue confirmado por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano. Con su partida, se cierra un capítulo en la historia de la Iglesia y en la vida de María Elena, quien ha llevado su herencia familiar con dignidad y amor.