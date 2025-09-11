En vivo

Sociedad

La adolescente que ingresó armada a una escuela en Mendoza pasó la noche en el hospital

La causa quedó a disposición de la Justicia, mientras los equipos médicos y de contención continúan trabajando con la joven y su entorno familiar.

11/09/2025 | 14:04Redacción Cadena 3

FOTO: La adolescente que ingresó armada a una escuela en Mendoza pasó la noche en el hospital

La joven de 14 años que ingresó armada a una escuela en Mendoza pasó la noche en el hospital, tras haber entregado el arma y haberse atrincherado por más de cuatro horas en la institución.

El hecho fue controlado por la Policía de Mendoza en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz.

La menor entregó el arma a las autoridades escolares y fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que "debido al desenlace de público conocimiento y atendiendo a la edad de la menor, el fiscal no ha tomado declaraciones ni medidas que impliquen una investigación penal contra ella".

La causa quedó a disposición de la Justicia, mientras los equipos médicos y de contención continúan trabajando con la adolescente y su entorno familiar.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Mendoza? Una joven ingresó armada a una escuela y luego se atrincheró.

¿Quién está involucrado en el hecho? La menor de 14 años y las autoridades escolares.

¿Cuándo ocurrió este evento? Este jueves 11 de septiembre de 2025.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz.

¿Cuál fue el desenlace? La joven fue hospitalizada tras entregar el arma.

[Fuente: Noticias Argentinas]

