Sociedad

Jujuy: detuvieron a tres personas e incautaron más de 50 kilos de cocaína en un camión

Se solicitó la colaboración de la Aduana Nacional La Quiaca.

22/08/2025 | 10:22Redacción Cadena 3

FOTO: Jujuy: detuvieron a tres personas e incautaron más de 50 kilos de cocaína en un camión

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por transportar 53 kilos de cocaína en el tanque de combustible de un camión en la provincia de Jujuy.

Según informó el portal El Tribuno de Jujuy, los policías interceptaron un camión que ocultaba la droga ilícita sobre la ruta nacional N°9 el pasado miércoles a las 22.30.

El operativo se concretó tras una denuncia anónima que recibió la Brigada de Investigaciones La Quiaca, con la orientación del fiscal Alberto Mendivil del Ministerio Público de la Acusación, y por la cantidad de la droga incautada la causa fue remitida al fuero federal.

Se supo que el vehículo salió desde esta ciudad fronteriza y logró evadir algunos controles, hasta que fue interceptado unos kilómetros antes de Abra Pampa.

Allí, se solicitó la colaboración de la Aduana Nacional La Quiaca para que con un scanner puedan detectar algún cuerpo extraño en otras partes del camión, donde hallaron la cocaína escondida en los tanques de nafta.

Finalmente, los efectivos encontraron dos cajas metálicas herméticamente cerradas y en su interior paquetes rectangulares donde trasladaban la droga.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Jujuy? Se detuvieron a tres personas por transportar 53 kilos de cocaína en un camión.

¿Quiénes fueron detenidos? Fueron detenidos dos hombres y una mujer.

¿Cuándo sucedió el hecho? El hecho ocurrió el pasado miércoles a las 22.30.

¿Dónde se llevó a cabo la detención? La detención se realizó en la ruta nacional N°9, cerca de Abra Pampa.

¿Cómo se descubrió la droga? El descubrimiento se produjo tras una denuncia anónima y se solicitó la ayuda de la Aduana Nacional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

