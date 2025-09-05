FOTO: Juicio por presunto filicidio en Salta: la madre rechazó las acusaciones en su contra

La mujer acusada por el crimen de Guillermo Leonel Francia, su hijo de 11 años que falleció en una vivienda de la provincia de Salta, declaró en el juicio y negó haber ejercido violencia física contra la víctima, mientras que el próximo lunes se realizará la lectura de los alegatos.

Lidia Raquel Cardozo respondió preguntas de las partes y compareció ante los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, miembros de la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro.

La imputada señaló que no golpeó e insultó a su hijo el 31 de agosto de 2023 en el domicilio del Barrio Solidaridad, donde ocurrió el presunto filicidio.

En este sentido, sostuvo que desconoce los motivos de las heridas sufridas por Francia y que causaron su deceso.

Cardozo se encuentra sindicada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y lesiones agravadas por el vínculo.

Los magistrados establecieron un cuarto intermedio hasta el lunes 8 de septiembre, con el objetivo de que el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, los defensores y particulares damnificados den a conocer sus alegatos.

Además, al terminar la audiencia, los jueces podrían dictaminar el veredicto.

Guillermo Leonel Francia fue derivado de emergencia al hospital Papa Francisco de Salta, donde llegó sin vida, a la vez que la autopsia indicó que murió como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneal grave por una lesión punzopenetrante.