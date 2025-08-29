Juicio a la red narcocriminal en Salta: internos expusieron irregularidades penales

En una nueva audiencia del juicio a la red narcocriminal carcelaria en Salta, internos revelaron irregularidades en la Unidad Carcelaria 1. Por pedido de los testigos, la sala fue desalojada y sus declaraciones se realizaron solamente con la presencia de los miembros del Tribunal, el Ministerio Público y los defensores.

En la decimosexta audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares fueron convocados a declarar tres hombres que estuvieron detenidos en dicho penal. Uno de ellos quedó detenido tras el cierre de la jornada.

El primer testigo fue una persona privada de su libertad, quien estuvo alojada en la UC 1 en el período investigado. Antes de iniciar su testimonial, solicitó garantías al manifestar que teme por su vida.

Con el inicio de su declaración, contó que, al ingresar en noviembre de 2022 a la UC1, fue alojado en el pabellón I, destinado a ingresantes. Relató que un ex compañero de celda de la Alcaidía le indicó que, si deseaba ser trasladado a un pabellón en donde no se lo golpeara ni abusara, debía “arreglar” con el jefe Francisco Bisceglia, de quien obtuvo el contacto.

Frente a los jueces precisó que su hermano se comunicó con dicho funcionario y posteriormente mantuvo una reunión en una confitería, ocasión en la que le entregó la suma de $50.000.

Añadió que también efectuó otro pago por beneficios y que, además, le entregó a este funcionario órdenes para que personal penitenciario retirara madera de su local.

En otro tramo de su declaración, contó que mantuvo un encuentro con un abogado y una ex autoridad del penal, quienes le ofrecieron, a cambio de USD 10.000, la semilibertad en dos semanas, la domiciliaria a los dos meses y “cuando me toque la libertad, me la daban en tiempo y forma.”

Explicó que su negativa a pagar ocasionó que fuera amenazado en distintas oportunidades y llegó a tener un ACV y un cuadro de herpes, producto de los nervios. El testigo señaló que había solicitado en distintas oportunidades salir del penal para radicar denuncia y que hasta el que era su abogado le aconsejó que no denunciara a nadie porque “el juez era pesado y tenía vínculos con la hinchada de un club y se iba a hacer matar afuera”.

“Al finalizar, el Tribunal dispuso que el interno fuera trasladado a un lugar seguro bajo custodia. Asimismo, considerando que sus dichos podrían involucrar la comisión de delitos de acción pública, ordenó extraer copia de la declaración y remitirla a la Fiscalía de turno para que evalúe si corresponde iniciar una investigación”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial.

Luego, prestó testimonio un interno de la UC1, quien aparece en una filmación aportada por la Fiscalía, en la que se observa el ingreso de cajas de pizza a través del área de Atención al Ciudadano, las que son trasladadas por un agente penitenciario a lo largo del penal hasta la oficina de Jefatura. Allí se advierte al preso ingresar y, al cabo de unos minutos, retirarse portando una bolsa.

“El testigo reconoció ser él el del video y que recordaba que eso sucedió un viernes, que se llevó las pizzas a su celda y que dejó una a los ‘fajineros’ (guardiacárceles) para que coman. También relató que el permiso para el delivery lo obtuvo del encargado de pabellón y por ello le solicitó a su madre el envío”, anunciaron.

Al ser consultado sobre si dentro de las cajas había droga, el sujeto lo negó y explicó que en la bolsa había ropa que le había llevado su familia.

Por último, se llamó a declarar al ex interno del penal que en la jornada anterior había quedado demorado por no responder a las preguntas que se le hacían.

El juez Federico Diez le recordó que se encontraba bajo juramento y dispuso que se lo interrogara. No obstante, el testigo nuevamente guardó absoluto silencio frente a cada una de las preguntas.

“Ante esta situación, la Fiscalía solicitó que se ordenara su detención y que las actuaciones fueran remitidas a la fiscalía de turno, a fin de que se lo impute por falso testimonio”, comunicaron.