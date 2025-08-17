Jornada fresca en Rosario: mínima de 4° y máxima prevista de 15°

El domingo 17 de agosto en Rosario comenzó con una temperatura mínima de 4° y se espera que la máxima alcance los 15°, de acuerdo con el pronóstico oficial. La jornada estará marcada por la presencia de nubosidad variable, con escasas probabilidades de precipitaciones a lo largo del día.

Durante la mañana, el registro térmico se ubicó en el valor más bajo de la jornada, acompañado por bancos de niebla en distintos sectores de la ciudad. Hacia el mediodía se prevé un incremento de la temperatura, alcanzando los 15° en horas de la tarde, con cielo parcialmente despejado.

En la noche, las condiciones volverán a ser frescas, con 11° de temperatura estimada y nubosidad en aumento. El viento soplará leve del sector sur y sudeste, con intensidades entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin presencia de ráfagas significativas.

El pronóstico indica que no se esperan lluvias en la región, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 0 y el 10% en todas las franjas horarias. De este modo, la jornada se presenta como estable, aunque con temperaturas propias del invierno y contrastes marcados entre la mañana y la tarde.