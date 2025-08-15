En vivo

Intentó rescatar a su perro de las vías, un tren la embistió y está grave

La víctima, de 59 años, fue alcanzada por una formación ferroviaria en la noche del jueves. Había salido a pasear a su mascota cuando ocurrió el accidente.

15/08/2025 | 09:31

FOTO: Intentó rescatar a su perro de las vías, un tren la embistió y está grave

Una mujer de San Lorenzo permanece internada en grave estado tras ser embestida por un tren en inmediaciones de calle Suiza y las vías del ferrocarril, alrededor de las 22 de este jueves. La víctima, identificada como Delia C., había salido de su casa para pasear a un perro cuando, según las primeras versiones, el animal se le escapó y corrió hacia las vías.

En su intento por alcanzarlo, la mujer fue golpeada por uno de los vagones de la formación y cayó inconsciente al costado de la traza. Vive a escasos 50 metros del lugar del hecho.

Bomberos Voluntarios de San Lorenzo acudieron de inmediato junto a personal médico de Amse, que la trasladó al Hospital Granaderos a Caballo. El primer diagnóstico indicó traumatismos múltiples, pérdida de conocimiento y necesidad de asistencia respiratoria mecánica.

En el operativo trabajaron también Bomberos Zapadores de la Unidad Regional XVII, efectivos de la seccional 7ª de Policía y agentes de Tránsito municipal. El pronóstico médico es reservado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en San Lorenzo? Una mujer fue embestida por un tren mientras intentaba alcanzar a su perro que se escapó hacia las vías.

¿Quién es la víctima? La mujer fue identificada como Delia C..

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió alrededor de las 22 del jueves.

¿Dónde sucedió el hecho? En inmediaciones de calle Suiza y las vías del ferrocarril en San Lorenzo.

¿Cómo se encuentra la mujer? La mujer permanece internada en grave estado con pronóstico médico reservado tras sufrir traumatismos múltiples.

