FOTO: Intentó rescatar a su perro de las vías, un tren la embistió y está grave

Una mujer de San Lorenzo permanece internada en grave estado tras ser embestida por un tren en inmediaciones de calle Suiza y las vías del ferrocarril, alrededor de las 22 de este jueves. La víctima, identificada como Delia C., había salido de su casa para pasear a un perro cuando, según las primeras versiones, el animal se le escapó y corrió hacia las vías.

En su intento por alcanzarlo, la mujer fue golpeada por uno de los vagones de la formación y cayó inconsciente al costado de la traza. Vive a escasos 50 metros del lugar del hecho.

Bomberos Voluntarios de San Lorenzo acudieron de inmediato junto a personal médico de Amse, que la trasladó al Hospital Granaderos a Caballo. El primer diagnóstico indicó traumatismos múltiples, pérdida de conocimiento y necesidad de asistencia respiratoria mecánica.

En el operativo trabajaron también Bomberos Zapadores de la Unidad Regional XVII, efectivos de la seccional 7ª de Policía y agentes de Tránsito municipal. El pronóstico médico es reservado.