Sociedad

Insólito: Intentó robar 32 cajas de lápices de un supermercado y quedó detenido

Aprehendieron a un hombre que había robado 32 cajas de lápices de colores en un supermercado.

09/08/2025 | 14:22Redacción Cadena 3

FOTO: Insólito: Intentó robar 32 cajas de lápices de un supermercado y quedó detenido

En la tarde del jueves, los efectivos de la Comisaría Novena aprehendieron a un hombre que había robado 32 cajas de lápices de colores en un supermercado ubicado en avenida Democracia y Jujuy, en la Capital.

El acusado, de 32 años, había sido reducido por los dos custodios del centro comercial luego de que descubrieran que llevaba ocultas las cajas de lápices sostenidas por una faja en el área del estómago. Las sospechas surgieron cuando sonó la alarma en una de las cajas del súper.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la I Nominación solicitaron los antecedentes del joven y ordenaron que sea liberado en caso de no tener causas pendientes con la Justicia. Además, dispusieron que los lápices en entregados al encargado de seguridad del supermercado.

El accionar policial fue supervisado por el Subcomisario José Camelli y el Subcomisario Darío Luna.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre fue aprehendido por intentar robar 32 cajas de lápices de colores en un supermercado.

¿Quién fue detenido? Un hombre de 32 años fue el acusado del intento de robo.

¿Cuándo tuvo lugar el evento? La aprehensión ocurrió en la tarde del jueves.

¿Dónde sucedió? En un supermercado de la Capital, en la intersección de avenida Democracia y Jujuy.

¿Cómo fue descubierto? El hombre fue reducido por custodios tras sonar la alarma en una de las cajas del supermercado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

