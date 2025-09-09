Inimputable por cinco delitos: un hombre deberá realizar tratamiento médico y psicológico

Un hombre fue declarado inimputable, pese a ser acusado de cinco delitos, y ahora deberá realizar un tratamiento médico y psicológico. Esta resolución fue dictaminada por la Justicia de Neuquén al constatar que el sujeto no comprendía sus actos.

El imputado estaba acusado en cinco legajos por los delitos de lesiones, amenazas y daño, pero fue declarado inimputable “por no ser capaz de comprender sus actos ni de dirigir sus acciones”.

De este modo, según detalla el escrito del Ministerio Público Fiscal, se estableció que durante un plazo de un año se le proveerá un dispositivo de salud mental que “garantice las necesidades básicas de la vida diaria, el tratamiento médico correspondiente, mediante la correcta administración de la medicación y la prevención del consumo de sustancias tóxicas”.

El plazo podrá ser menor al estipulado “si previamente se revierten las condiciones médicas y los riesgos que llevaron a su imposición, previo dictamen de los especialistas del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial”.

En dicha audiencia el juez de garantías Ignacio Pombo, también requirió al jefe de Gabinete, ministro de Salud y ministro de Seguridad provincial; al intendente de la ciudad, y a las autoridades de la Zona Sanitaria de la región de Los Lagos y del hospital Ramón Carrillo, “que en un plazo de 15 días hábiles propongan el programa o dispositivo que adecuarán para cumplir con esa medida de seguridad”.

En el expediente se detalla que el programa deberá abordar las necesidades de la persona declarada inimputable, “para procurar su inclusión en la comunidad con los apoyos necesarios a fin de atender a su salud integral”.

Es por ello por lo que deberá contemplar: alejarlo de la situación de calle; brindar el acceso al tratamiento y/o dispositivos necesarios para abordar el consumo problemático de sustancias tóxicas; satisfacer sus necesidades básicas de la vida cotidiana; brindar un tratamiento médico y psicosocial adecuado e integral; y el suministro periódico y controlado del tratamiento farmacológico.

Hasta que este tratamiento esté diseñado, el juez resolvió que continué la internación en el hospital Ramón Carrillo, bajo custodia. Además, fijó a una audiencia para el próximo 30 de septiembre destinada a controlar la internación.