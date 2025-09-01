FOTO: Incendio en un laboratorio de medicamentos en San Cristóbal

Un incendio se inició en la madrugada de este lunes en el sexto piso de un edificio del barrio porteño de San Cristóbal donde funciona un laboratorio de medicamentos.

Bomberos realizaron un operativo en Pichincha 1244 y hubo corte al tránsito entre San Juan y Cochabamba.

Noticia en desarrollo…