Argentina

Alberto Lotuf

Rosario

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

Para Todos

Titi Ciabattoni

Escenario Principal

Sociedad

Incendio en un laboratorio de medicamentos en San Cristóbal

Ocurre en un edificio ubicado en Pichincha entre San Juan y Cochabamba.

01/09/2025 | 06:39Redacción Cadena 3

FOTO: Incendio en un laboratorio de medicamentos en San Cristóbal

Un incendio se inició en la madrugada de este lunes en el sexto piso de un edificio del barrio porteño de San Cristóbal donde funciona un laboratorio de medicamentos.

Bomberos realizaron un operativo en Pichincha 1244 y hubo corte al tránsito entre San Juan y Cochabamba.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un incendio se inició en un laboratorio de medicamentos en San Cristóbal.

¿Quién intervino? Los bomberos realizaron un operativo en el lugar.

¿Cuándo ocurrió? En la madrugada del lunes 1 de septiembre de 2025.

¿Dónde se localiza? En un edificio ubicado en Pichincha 1244, entre San Juan y Cochabamba.

¿Por qué hay corte de tránsito? Debido al operativo de bomberos en la zona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

