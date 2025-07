Incendio en La Plata: advierten riesgos estructurales en edificios adyacentes

El incendio que destruyó un galpón lleno de electrodomésticos en diagonal 77 y 48, en la ciudad de La Plata, generó preocupación por las consecuencias estructurales que pudo haber tenido en los edificios linderos, por lo que un ingeniero civil advirtió a este medio que “habrá que esperar el resultado de la pericia para saber si el edificio contiguo puede demolerse o no”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el ingeniero civil, Jorge Mario Bertolino, explicó que todavía es prematuro sacar conclusiones, pero advirtió que la temperatura alcanzada por el fuego podría haber dañado muros cercanos.

“Habría que esperar la pericia de bomberos para ver la temperatura que alcanzó el incendio, cuál fue el punto más caliente, sobre todo en la medianera del edificio que está pegado al incendio”, señaló Bertolino.

Además, agregó: “Por suerte, entre comillas, el depósito está en una esquina, donde prácticamente todo el desarrollo está sobre línea municipal. Tienen poco contacto con la medianería”.

Según explicó, ese diseño podría haber ayudado a limitar los daños a las estructuras vecinas. “Las fundaciones del edificio contiguo están por debajo del nivel de estas fundaciones, no le pudo haber afectado el derrumbe si a eso te referís. Sí fue afectado por la temperatura del foco del incendio”, afirmó.

El especialista consideró que no debería haber inconvenientes graves en la estructura del edificio lindero, aunque aclaró que todavía no se puede descartar ningún escenario. “Yo creo que no va a haber problema con la estructura, pero lo digo en potencial. Obviamente, entiendo que no tendría que haber problemas”.

Sobre la magnitud del siniestro, remarcó que la demora en apagar el fuego se debió a la carga térmica del lugar: “Se tardó más de cinco horas, por lo que estuve investigando, tardó ocho horas en ser apagado”, indicó.

Asimismo, detalló: “La carga de incendio se le llama a lo que tenés adentro de un local, al estar vacío es muy difícil que se incendie. Acá eran todos electrodomésticos, todos plásticos”.

Por otro lado, Bertolino explicó que se dieron las condiciones necesarias para la propagación del fuego: “Se tiene que dar lo que se llama el triángulo de incendio: una fuente de calor, combustible y oxígeno. En este caso, había muy buen combustible, estaba bien oxigenado el lugar y se dio la reacción en cadena”.

Respecto al origen del fuego, el ingeniero destacó que aún debe determinarlo la pericia oficial: “Puede haber sido un derrame de combustible, un cortocircuito, una fuga de gas de alguno de los vehículos que estaban adentro. Todo eso hay que someterlo a pericia”.

Finalmente, habló sobre la posible demolición del edificio: “Tenía mucho desarrollo sobre la línea municipal, lo cual va a facilitar que lo demuelan. Hay que estudiar muy bien este proceso y proceder al respecto”.