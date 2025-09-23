En vivo

Argentina

Sociedad

Incendio en Floresta: una fábrica en llamas que los Bomberos sofocaron

Se procedió a la evacuación de los inmuebles linderos.

23/09/2025 | 15:35Redacción Cadena 3

FOTO: Incendio en Floresta: una fábrica en llamas que los Bomberos sofocaron

Bomberos de la Ciudad controlaron este martes un incendio que se registró en una fábrica ubicada en la calle Moctezuma al 1000, en el barrio porteño de Floresta.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro comenzó en un depósito donde se acumulaban cartones y plásticos, afectando una superficie de 15 a 20 metros.

Los efectivos trabajaron con una línea de 38 milímetros para sofocar las llamas y lograron controlar el foco ígneo en pocos minutos.

Como medida preventiva, se procedió a la evacuación de los inmuebles linderos, aunque no fue necesaria la atención médica de los vecinos ni del personal presente en el lugar.

Finalmente, la rápida intervención evitó que el fuego se expandiera a otras áreas de la fábrica y a las construcciones cercanas.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Floresta?
Se registró un incendio en una fábrica en la calle Moctezuma al 1000.

¿Quiénes controlaron el incendio?
Los Bomberos de la Ciudad controlaron las llamas en poco tiempo.

¿Cuándo ocurrió el incendio?
El siniestro tuvo lugar el martes 23 de septiembre de 2025.

¿Dónde se localiza la fábrica incendiada?
En el barrio porteño de Floresta.

¿Cómo se manejó la situación?
Se evacuaron los inmuebles linderos y se evitó la expansión del fuego.

[Fuente: Noticias Argentinas]

