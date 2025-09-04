FOTO: Incendio en Balvanera: trasladaron a un jubilado al hospital Ramos Mejía por inhalar humo

Un jubilado fue trasladado al hospital Ramos Mejía por inhalar humo en un incendio que se registró en un edificio del barrio porteño de Balvanera.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el siniestro se desarrolló en un inmueble de planta baja y dos pisos emplazado en la calle Azcuénaga 260, entre Juan Domingo Perón y Sarmiento.

El fuego se propagó de forma generalizada en un monoambiente del segundo piso y personal de Bomberos de la Ciudad apagó las llamas mediante una línea de 38 milímetros.

A su vez, el SAME constató que un adulto mayor (dueño del departamento) inhaló humo y determinó su derivación al hospital Ramos Mejía, mientras que el Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito no halló víctimas fatales.