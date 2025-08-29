FOTO: Imputaron a dos hombres por amenazar con un cuchillo y abusar sexualmente a una mujer en Salta

Dos hombres fueron imputados por el presunto abuso sexual y amenazas con el uso de un cuchillo en perjuicio de una mujer en la localidad salteña de Cachi.

La acusación formulada por la fiscal penal 3 Cecilia Morales Torino sostiene que los implicados abordaron a la víctima que se retiró de la vivienda de su madre en el barrio Luján, a la cual amedrentaron con un arma blanca para robarle dinero y el celular.

La denunciante señaló que fue violada por los sospechosos durante la noche del 26 de junio pasado, al tiempo que luego le devolvieron sus pertenencias y la dejaron ir.

En este contexto, la subrogante de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS) formuló cargos por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por la participación de dos o más personas y por el uso de arma, en concurso real con coacción con arma (tres hechos), también en concurso real con robo calificado por el uso de arma y robo en poblado y en banda".

Un informe elaborado por el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) indicó que el ADN obtenido de la víctima es compatible con el rastro genético de uno de los involucrados.

La fiscal pidió la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías de turno.