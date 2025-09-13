Imputan por homicidio simple al detenido por el crimen del hombre calcinado
Mauro Ortega es el principal sospechoso de asesinar a Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de Guaymallén.
13/09/2025 | 12:27Redacción Cadena 3
FOTO: Mendoza: imputan por homicidio simple al detenido por el crimen del hombre calcinado.
El Ministerio Público Fiscal imputó por el delito de "Homicidio Simple" a Mauro Ortega, el principal sospechoso de asesinar a Norberto Alejandro Sánchez, el hombre de 78 años cuyo cuerpo calcinado fue hallado en un descampado de Guaymallén.
La decisión de la fiscal Andrea Lazo se basó en los peritajes que determinaron que la víctima murió a causa de dos puñaladas en el tórax y que la calcinación del cuerpo se produjo con posterioridad al deceso.
La investigación de la División de Homicidios de la Policía de Mendoza logró identificar a Ortega, de 33 años y conocido como "Bigote", como el presunto autor del hecho. El sospechoso fue aprehendido durante la madrugada del viernes, luego de que se emitiera una orden de captura en su contra.
La detención se produjo tras importantes avances en la causa, que se inició el pasado lunes 8 de septiembre, cuando se descubrió el cuerpo en un terreno ubicado en las calles Manuel A. Sáenz y Victoria.
Por el momento, la fiscalía no brindará más detalles sobre el móvil del crimen, para no entorpecer la investigación.
Lectura rápida
¿Quién fue imputado por homicidio? Mauro Ortega fue imputado por homicidio simple.
¿Qué ocurrió con la víctima? Norberto Alejandro Sánchez fue asesinado y hallado calcinado.
¿Cuándo se descubrió el cuerpo? El cuerpo fue descubierto el pasado 8 de septiembre.
¿Dónde hallaron el cuerpo? El cuerpo fue hallado en un descampado en Guaymallén.
¿Cuál fue la causa de la muerte? La víctima murió por dos puñaladas en el tórax.
[Fuente: Noticias Argentinas]