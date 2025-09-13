FOTO: Mendoza: imputan por homicidio simple al detenido por el crimen del hombre calcinado.

El Ministerio Público Fiscal imputó por el delito de "Homicidio Simple" a Mauro Ortega, el principal sospechoso de asesinar a Norberto Alejandro Sánchez, el hombre de 78 años cuyo cuerpo calcinado fue hallado en un descampado de Guaymallén.

La decisión de la fiscal Andrea Lazo se basó en los peritajes que determinaron que la víctima murió a causa de dos puñaladas en el tórax y que la calcinación del cuerpo se produjo con posterioridad al deceso.

La investigación de la División de Homicidios de la Policía de Mendoza logró identificar a Ortega, de 33 años y conocido como "Bigote", como el presunto autor del hecho. El sospechoso fue aprehendido durante la madrugada del viernes, luego de que se emitiera una orden de captura en su contra.

La detención se produjo tras importantes avances en la causa, que se inició el pasado lunes 8 de septiembre, cuando se descubrió el cuerpo en un terreno ubicado en las calles Manuel A. Sáenz y Victoria.

Por el momento, la fiscalía no brindará más detalles sobre el móvil del crimen, para no entorpecer la investigación.