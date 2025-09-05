El hombre al que encontraron muerto en el río era un indigente

En la mañana de este lunes, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la zona del río Paraná, a la altura de calle Balcarce, en la ciudad de Rosario. La situación generó un amplio despliegue policial y judicial en la costa céntrica, donde se realizó el primer relevamiento de la escena.

Este jueves el fallecido fue identificado como Juan Manuel Gómez de 42 años, con domicilio en Villa Gobernador Gálvez. Según el relevamiento realizado y los testimonios aportados, Gómez se encontraba en situación de calle y tenía asentamiento en la zona de la barranca entre los Silos y el Barquito en zona de Puerto Norte de Rosario.

Tras la autopsia llevada a cabo previamente en el Instituto Médico Legal, los peritos determinaron que el cadáver presentaba un traumatismo de cráneo grave, lo que generó un cambio en la carátula de la causa y derivó la investigación al Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, bajo la conducción del fiscal Patricio Saldutti.