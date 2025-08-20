En vivo

Identificaron a las hermanas muertas del Fonavi: no habría signos violentos

María del Carmen Garat y Aida Josefina Garat tenían 72 años. Las hallaron sin vida esta tarde en el complejo de Hipócrates y Lola Mora, zona noroeste. El MPA confirmó la información a Cadena 3.     

20/08/2025 | 18:53Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Efectivos policiales trabajan en el lugar.

    Audio. Rosario: dos hermanas de 72 años fueron halladas muertas en su casa en zona sur.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

Dos hermanas de 72 años fueron encontradas sin vida este martes por la tarde en un departamento de la torre 10 del complejo Fonavi, ubicado en la intersección de las calles Hipócrates y Lola Mora, en la zona noroeste de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como María del Carmen Garat y Aida Josefina Garat.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14, y rápidamente se hicieron presentes en el lugar efectivos policiales, personal del gabinete criminalístico y el fiscal de Homicidios Culposos, Walter Jurado, quien interviene en la causa.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a Cadena 3 Rosario, no se encontraron signos de violencia en los cuerpos ni indicios de intervención de terceros, lo que aleja, en principio, la posibilidad de un hecho delictivo.

Sin embargo, la vivienda estaba revuelta al momento del hallazgo, lo que llamó la atención de los peritos.

Una de las hipótesis que se investiga con mayor fuerza es una posible intoxicación con monóxido de carbono. Según las primeras pericias, una hornalla había quedado encendida en el interior del departamento, que permanecía con los vidrios cerrados, una combinación peligrosa que podría haber provocado un ambiente irrespirable.

Para avanzar con la investigación y confirmar la causa del fallecimiento, el fiscal Jurado ordenó la realización de autopsias en el Instituto Médico Legal.

Mientras tanto, la zona permanecía acordonada y se aguardaba el resultado de los peritajes complementarios que permitan esclarecer los hechos. Desde la Policía no descartan ninguna hipótesis.

Informe de Agostina Meneghetti.

