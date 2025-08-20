Dos hermanas de 72 años fueron halladas muertas en su casa en zona sur

Dos hermanas de 72 años fueron encontradas muertas este martes alrededor de las 14:00 en su vivienda ubicada en la intersección de Hipócrates y Lola Mora. Según las primeras informaciones, la vivienda estaba revuelta al momento del hallazgo. En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales y peritos, mientras que se convocó al fiscal de turno para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades aún no confirmaron las causas del fallecimiento de las mujeres, y la escena permanece acordonada mientras se realizan los primeros peritajes. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre las circunstancias que rodearon este trágico hallazgo. La Policía y la Fiscalía trabajan para determinar si se trató de un hecho delictivo o de otra naturaleza.



Noticia en desarrollo.