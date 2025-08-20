En vivo

Sociedad

Dos hermanas de 72 años fueron halladas muertas en su casa en zona sur

Autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento de dos hermanas de 72 años en su vivienda de Pasaje Hipócrates 4697.

20/08/2025 | 14:35Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Efectivos policiales trabajan en el lugar.

FOTO: Fiscalía y personal policial trabaja en el lugar.

Dos hermanas de 72 años fueron encontradas muertas este martes alrededor de las 14:00 en su vivienda ubicada en la intersección de Hipócrates y Lola Mora. Según las primeras informaciones, la vivienda estaba revuelta al momento del hallazgo. En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales y peritos, mientras que se convocó al fiscal de turno para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades aún no confirmaron las causas del fallecimiento de las mujeres, y la escena permanece acordonada mientras se realizan los primeros peritajes. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre las circunstancias que rodearon este trágico hallazgo. La Policía y la Fiscalía trabajan para determinar si se trató de un hecho delictivo o de otra naturaleza.

Noticia en desarrollo.

Lectura rápida

1. ¿Quiénes fueron encontradas muertas?

Dos hermanas de 72 años.

2. ¿Cuándo ocurrió el hallazgo?

Este martes alrededor de las 14:00.

3. ¿Dónde se encontró a las mujeres?

En su vivienda ubicada en la intersección de Hipócrates y Lola Mora.

4. ¿Qué se ha encontrado en la escena?

La vivienda estaba revuelta y la escena permanece acordonada.

5. ¿Qué se está investigando?

Las causas del fallecimiento y si se trató de un hecho delictivo.

