Horror en Areco: el femicida era uno de los asesinos de "La Clotta" Lanzetta

Esteban Suárez, el hombre que se suicidó tras asesinar a su pareja Florencia Revah en San Antonio de Areco, era uno de los condenados en la causa por el crimen del empresario y relacionista público Claudio “Clota” Lanzetta en 2001.

En medio de la conmoción por el caso ocurrido el domingo en Areco, donde sobre Ruta 8 hallaron un auto con los cuerpo de Suárez y Revah, se conoció que el acusado había sido denunciado en dos oportunidades por la víctima.

La primera denuncia fue en febrero de 2021 por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. La siguiente fue en abril de este año donde la víctima pidió una prohibición de acercamiento, cese actos perturbación y exclusión.

Sin embargo, con el paso de las horas, se constató que además Suárez había sido condenado en marzo de 2003 por el asesinato de Lanzetta durante una emboscada.

El domingo 28 de octubre de 2001 el empresario de la noche y promotor de modelos fue con su amigo Gustavo “Guga” Pereyra a una cita donde se iba a encontrar con un joven, quien también fue acompañado por un conocido.

Aquella noche los cuatro cenaron en un restaurante de Las Cañitas y luego fueron al departamento de Clota en Palermo.

Uno de los dos hombres salió a la calle con la excusa de buscar un teléfono, pero todo se trató de un engaño. Al regresar lo acompañaron dos cómplices armados, quienes ataron a ambas víctimas y les exigieron la clave de la tarjeta.

De acuerdo a la investigación, Lanzetta fue asesinado en la madrugada del lunes 29 de octubre de 2001 producto de un disparo en la cabeza. Según Guga Pereyra, el tiro se produjo por error en medio de un forcejeo.

Dos días después, el asesino y sus cómplices fueron detenidos en las rutas Panamericana y 197, mientras intentaban escapar a la Costa Atlántica.

En 2003 la causa llegó a juicio y a fines de marzo fueron condenados Marcos Araujo, a 15 años de prisión; Matías Elorza, a 13 años y Esteban Suárez, a 10 años.

El cuarto imputado, Gastón Rosas, quien delató a Araujo de ser el autor material del asesinato, fue absuelto luego de haber estado casi dos años en la cárcel.

En 2021, cuando se cumplieron 20 años de su crimen, todos los acusados ya estaban en libertad después de permanecer encerrados en diversos penales federales.

Previamente Suárez volvió a ser condenado por violencia de género contra su ex pareja, escenario similar al que vivió durante años Revah.